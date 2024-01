Cryptomonnaie : enquête américaine sur la consommation d'énergie des sociétés de minage

"Nous nous concentrerons spécifiquement sur l'évolution de la demande énergétique pour le minage de cryptomonnaie, identifierons les zones géographiques à forte croissance et quantifierons les sources d'électricité utilisées pour répondre à la demande de minage de cryptomonnaie", a-t-il ajouté.

(AOF) - L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) lance une enquête provisoire sur la consommation d'électricité des sociétés de minage de cryptomonnaie opérant aux États-Unis. À partir de la semaine prochaine, l’EIA enquêtera sur les mineurs commerciaux de crypto-monnaie identifiés, et sollicitera également des commentaires du public sur la collecte de données sur cette consommation. "Nous avons l'intention de continuer à analyser et à écrire sur les implications énergétiques des activités d'extraction de cryptomonnaie aux États-Unis", a déclaré l'administrateur de l'EIA, Joe DeCarolis.

