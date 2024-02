Crypto/Coinbase: le solde de clients affiche zéro, mais l'argent est bien là (plateforme)

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le solde du compte de certains clients de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase est tombé à zéro, mercredi, a confirmé la société, qui leur a assuré que leurs actifs étaient bien toujours là, malgré ce dysfonctionnement.

"Nous sommes au courant que des utilisateurs ont pu voir leur solde à zéro sur leur compte Coinbase et connaissent des problèmes pour acheter ou vendre" des devises numériques, a indiqué la plateforme dans une réaction transmise à l'AFP.

"Nos équipes enquêtent et feront un point d'ici peu", a ajouté Coinbase. "Vos actifs sont en sécurité."

Des dizaines d'internautes ont fait état, sur les réseaux sociaux, d'un solde à zéro sur leur compte Coinbase. Une journaliste de l'AFP l'a également constaté.

L'incident intervient alors que le bitcoin, la devise numérique la plus connue et à la valorisation la plus importante au monde a franchi, mercredi, le seuil symbolique de 60.000 dollars l'unité, une première depuis novembre 2021.

Il est monté jusqu'à 63.968 dollars, s'approchant de son record absolu de 68.991 dollars, enregistré également en novembre 2021.

Coinbase est le premier site d'échange de cryptomonnaies aux Etats-Unis.

La nouvelle de l'incident a pénalisé le titre du groupe. Après avoir gagné jusqu'à 6,5% en début de séance, à son plus haut niveau depuis deux ans, il ne progressait plus que de 0,98% vers 18H30 GMT.