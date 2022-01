Crypto Blockchain Industries (CBI) :

Expansion d’AlphaVerse avec enrichissement de nouveaux mondes



Création de nouveaux mondes dans le métaverse « AlphaVerse », dédiés notamment au photographe Chi Modu





CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR00140062P9 – ALCBI) déploie sa stratégie de montée en puissance des contenus et des expériences au sein du métaverse AlphaVerse avec l’enrichissement des contenus (NFT, jeux, expériences) qui seront proposés aux joueurs, et l’addition de licences dans l’univers de la musique et des jeux vidéo.



AlphaVerse, un métaverse qui ouvrira à l’été 2022



CBI développe AlphaVerse, un monde virtuel basé sur la technologie blockchain (métaverse), qui ouvrira à l'été 2022. La notion de « métaverse » a récemment gagné en notoriété. Ces mondes numériques, développés dans la blockchain, permettent aux joueurs de créer du contenu à l'intérieur du jeu et de dégager de la valeur sous forme de NFT et de crypto-monnaies. Alors que les jeux vidéo traditionnels ne facilitent les échanges qu'à l'intérieur du jeu original, les joueurs du métaverse peuvent négocier leurs NFT et leurs crypto-monnaies non seulement à l'intérieur du métaverse mais également à l'extérieur, ce qui leur permet d'atteindre un plus vaste public et de dégager plus de valeur.