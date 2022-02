Crypto Blockchain Industries (CBI) et la Fondation HORYOU s’associent pour créer un métaverse et un token dédiés à

l’action humanitaire et à la préservation de la planète



Création d’un vaste univers Horyou au sein d’AlphaVerse



Émission d’un token au service de la philanthropie digitale





CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) annonce un accord avec Horyou, une plate-forme internationale qui promeut une approche plus humaniste de la technologie en reliant les acteurs du bien commun. Dans le cadre de cet accord, CBI développera un univers « Horyou AlphaVerse » au sein de son métaverse et des NFTs notamment au profit de la Fondation Horyou.