Crypto Blockchain Industries (CBI)

Compte-rendu de l’Assemblée générale extraordinaire

du 29 décembre 2021



CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR00140062P9 – ALCBI) annonce avoir tenu son assemblée générale extraordinaire ce 29 décembre 2021 à 9h00 à Paris.

Les 5 résolutions proposées par le Conseil d’administration et détaillées ci-après ont été approuvées, avec en particulier la division du nominal qui sera mise en œuvre courant janvier 2022 avec pour objectif de favoriser la liquidité de l’action et la diversité de l’actionnariat de CBI.



Les actionnaires présents ou représentés réunissaient 92,24% des actions en circulation et des droits de votes, soit 17 837 080 actions et droits de vote.