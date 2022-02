Crypto Blockchain Industries (CBI) : Communication relative à l ’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 18 février 2022





CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) informe les actionnaires que le quorum de présence ne sera pas atteint pour l’assemblée générale extraordinaire initialement convoquée pour le 18 février 2022 et dont l’objet était d’émettre des actions nouvelles dans le cas de l’exercice de bons de souscription d’actions prévus en rémunération du contrat de licence consenti par Atari Interactive, Inc. à la Société en date du 4 juin 2021.



En effet, il est apparu nécessaire de clarifier d’une part certaines modalités juridiques relatives à la création de ce bon de souscription et d’autre part les modalités pratiques de mise en œuvre de celui-ci. Dans ce contexte, le Conseil d’administration de CBI a été informé du fait que certains actionnaires ne se présenteront pas à cette Assemblée Générale Extraordinaire dans l’attente de la clarification de l’interprétation juridique de ce contrat de licence.



L’assemblée générale extraordinaire de CBI sera de nouveau convoquée sur ce sujet, le moment venu, lorsque les questions susvisées auront été traitées.