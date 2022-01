Crypto Blockchain Industries (CBI) :

Assemblée générale extraordinaire du 18 février 2022



Modalités de mise à disposition et consultation des documents préparatoires

(Articles R. 22-10-23, L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce)

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR00140062P9 – ALCBI) annonce avoir convoquée une assemblée générale extraordinaire pour le 18 février 2022, qui se tiendra à 18 heures au Park Hyatt Paris – Vendôme, 5, rue de la Paix à Paris.

L’avis de réunion valant avis de convocation détaillant les résolutions a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le 14 janvier 2022. Il est disponible sur http://www.cbicorp.io, rubrique « investisseurs » et sur https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/annonce/202201142200023-6.

Les documents et renseignements prévus notamment par les articles R. 22-10-23, L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables et sont publiés également sur le site Internet de la Société.