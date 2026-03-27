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Crusoe développe un campus IA pour Microsoft au Texas
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 15:36

Crusoe annonce le développement d'un nouveau campus à Abilene, dans l'ouest du Texas. Supportant de grandes charges d'IA pour Microsoft , ce site de 900 MW comprend deux nouveaux bâtiments et une centrale électrique.

Situé à côté de l'infrastructure existante de Crusoe, ce nouveau campus portera la capacité totale projetée sur l'ensemble du site d'Abilene à 2,1 gigawatts (GW), selon ce groupe spécialisé dans les infrastructures d'IA.

Le défrichage et la préparation du site pour le nouveau campus sont déjà en cours, le 1er bâtiment devant être alimenté à la mi-2027, poursuivant ainsi le rythme record de Crusoe, qui a mis sous tension les 2 premiers bâtiments à Abilene en moins d'un an.

"Alors que la demande des clients pour l'IA continue de croître, Microsoft se concentre sur l'accès à une infrastructure fiable et responsable à grande échelle", commente Noelle Walsh, présidente des opérations cloud et de l'innovation chez Microsoft.

Le nouveau campus établit Crusoe comme l'un des principaux développeurs mondiaux d'usines d'IA, capable de fournir une capacité à l'échelle du gigawatt aux hyperscalers et aux laboratoires d'IA à un rythme accéléré.

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