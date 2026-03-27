Crusoe construit un centre de données d'IA de 900 mégawatts pour Microsoft au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup Crusoe, spécialisée dans les centres de données d'IA, a déclaré vendredi qu'elle allait construire un nouveau campus de 900 mégawatts pour exécuter des charges de travail d'intelligence artificielle pour Microsoft

MSFT.O au Texas, alors que les entreprises technologiques augmentent de manière agressive leur capacité d'IA générative. Des milliards de dollars sont dépensés pour les centres de données afin de répondre aux besoins informatiques massifs de l'IA générative. À elle seule, la société Microsoft a déclaré 37,5 milliards de dollars de dépenses d'investissement pour le trimestre qui s'est achevé le 31 décembre, dont les deux tiers environ ont été consacrés à des puces informatiques pour des services tels que Copilot et ChatGPT.

* Situé à côté des installations d'IA existantes de Crusoe à Abilene, au Texas, le nouveau campus portera la capacité totale prévue du site à 2,1 gigawatts. En moyenne, un gigawatt suffit à alimenter 750 000 foyers.

* Microsoft a conclu un accord avec Crusoe pour occuper le site après que les négociations de la startup avec Oracle

ORCL.N et OpenAI ont échoué , selon un rapport de Bloomberg News en début de semaine. Une source familière de l'affaire a déclaré à Reuters à l'époque que l'accord existant entre OpenAI et Oracle était toujours d'actualité.

* Crusoe n'a pas communiqué les conditions financières de l'accord, mais les dirigeants de l'industrie ont estimé qu'un GW de puissance informatique peut coûter environ 50 milliards de dollars.

* Tandis qu'Oracle et OpenAI développent le campus Stargate adjacent, l'arrivée de Microsoft fait d'Abilene une plaque tournante de la formation et de l'inférence en matière d'IA.

* Le premier bâtiment du nouveau campus devrait ouvrir ses portes à la mi-2027, le site étant alimenté par sa propre centrale électrique afin d'accroître la résilience du réseau.

* L'installation utilisera un système de refroidissement en "boucle fermée" pour répondre aux exigences thermiques élevées des puces d'IA. Ces systèmes font recirculer l'eau dans des radiateurs afin d'éliminer les pertes dues à l'évaporation.