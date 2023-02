CRRC GREENWAY choisit Forsee Power pour électrifier ses bus et cars avec des systèmes de batteries lithium-ion NMC

Paris, le 28 février 2023 – 7h30 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes de batteries intelligents, s'associe à CRRC GREENWAY pour la fourniture de systèmes de batteries lithium-ion NMC haute énergie à leurs bus et cars électriques destinés à leurs marchés d’export.



CRRC GREENWAY (GW), spécialisée dans les bus et autocars électriques hors de Chine, et Forsee Power vont co-concevoir et co-développer la prochaine génération de véhicules de CRRC GW, intégrant des systèmes de batteries lithium-ion NMC à haute énergie.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : forseepower@newcap.eu