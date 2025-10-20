 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 185,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Crown Holdings progresse grâce au relèvement de ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 22:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions du fabricant de canettes de boissons et d'aliments Crown Holdings CCK.N ont augmenté de 9,2 % à 103,12 $ après la cloche

** La société relève ses prévisions de bénéfices annuels ajustés à 7,70 $/shr - 7,80 $/shr, contre 7,10 $/shr - 7,50 $/shr précédemment

** Le BPA ajusté du 4ème trimestre devrait se situer entre 1,65 $/shr et 1,75 $/shr, par rapport aux estimations de 1,59 $/shr - données compilées par LSEG

** CCK a également dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, grâce à une croissance accrue des volumes dans le segment des boissons européennes

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 2,24 $/shr au troisième trimestre, contre des estimations de 1,99 $/shr

** A la dernière clôture, les actions de CCK ont augmenté de 14,2% depuis le début de l'année

Valeurs associées

CROWN HOLDINGS
94,425 USD NYSE +0,61%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank