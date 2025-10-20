Crown Holdings progresse grâce au relèvement de ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions du fabricant de canettes de boissons et d'aliments Crown Holdings CCK.N ont augmenté de 9,2 % à 103,12 $ après la cloche

** La société relève ses prévisions de bénéfices annuels ajustés à 7,70 $/shr - 7,80 $/shr, contre 7,10 $/shr - 7,50 $/shr précédemment

** Le BPA ajusté du 4ème trimestre devrait se situer entre 1,65 $/shr et 1,75 $/shr, par rapport aux estimations de 1,59 $/shr - données compilées par LSEG

** CCK a également dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, grâce à une croissance accrue des volumes dans le segment des boissons européennes

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 2,24 $/shr au troisième trimestre, contre des estimations de 1,99 $/shr

** A la dernière clôture, les actions de CCK ont augmenté de 14,2% depuis le début de l'année