Crown Castle licencie 20 % de son personnel
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 22:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de tours de transmission sans fil Crown Castle CCI.N a déclaré mercredi qu'il réduirait d'environ 20 % ses effectifs dans le domaine des tours et de l'entreprise.

Les actions de la société ont baissé d'environ 7 % dans les échanges prolongés.

