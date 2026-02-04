Crown Castle licencie 20 % de son personnel

L'opérateur de tours de transmission sans fil Crown Castle CCI.N a déclaré mercredi qu'il réduirait d'environ 20 % ses effectifs dans le domaine des tours et de l'entreprise.

Les actions de la société ont baissé d'environ 7 % dans les échanges prolongés.