CrowdStrike rachète SGNL pour 740 millions de dollars
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 15:26
Basée à Palo Alto et fondée en 2021, SGNL a été soutenue par Cisco Investments et le fonds de capital-risque de Microsoft. Cette opération vise à intégrer les technologies de SGNL à la plateforme Falcon de CrowdStrike, afin d'améliorer la gestion des accès et l'analyse des risques en temps réel, tant pour les utilisateurs que pour les systèmes d'intelligence artificielle.
Cette stratégie d'expansion intervient dans un contexte de multiplication des cyberattaques ciblant les systèmes d'authentification, souvent facilitées par des outils d'IA. CrowdStrike entend ainsi renforcer sa position sur un segment devenu central pour la sécurité numérique, dont les revenus ont atteint 435 millions de dollars au deuxième trimestre. L'opération devrait être finalisée au cours du premier trimestre fiscal 2027. Selon le PDG George Kurtz, l'objectif est clair : réduire la complexité et les coûts pour les clients tout en augmentant l'efficacité face aux menaces.
Une frénésie d'acquisitions
L'annonce s'inscrit dans une vague de consolidation du secteur de la cybersécurité. En 2025, CrowdStrike avait déjà racheté les start-up Pangea et Onum, tandis que ses concurrents avaient également multiplié les acquisitions majeures : Palo Alto Networks avec CyberArk pour 25 milliards de dollars, et Google avec la licorne Wiz pour 32 milliards. La course aux technologies innovantes et aux talents s'intensifie, alors que les cyberrisques évoluent à grande vitesse.
Valeurs associées
|467,3600 USD
|NASDAQ
|-2,41%
A lire aussi
-
L'équipementier automobile Dumarey Powerglide va fermer son usine strasbourgeoise d'ici à la fin d'année, entraînant la suppression de 320 emplois, après que son principal client, l'équipementier ZF, a mis fin prématurément à leur contrat. "On a informé hier le ... Lire la suite
-
AskBio (filiale de Bayer) a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté sa demande de Diagnostical New Drug (IND) pour AB-1009, une thérapie génique du virus adéno-associé (AAV) en cours de développement pour le traitement de la maladie ... Lire la suite
-
La Russie a torpillé jeudi le plan européen prévoyant le déploiement d'une force multinationale composée de plusieurs milliers de soldats en Ukraine après la fin de la guerre, avertissant que toute présence militaire occidentale dans ce pays serait considérée par ... Lire la suite
-
Alors que l'attaque sur le Venezuela vient de confirmer la détermination des États-Unis à user de la force pour contrôler l'ensemble du continent américain, au détriment du droit international, l'avenir du Groenland, également dans la ligne de mire de Washington, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer