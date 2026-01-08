CrowdStrike rachète la startup SGNL spécialisée dans la sécurité des identités pour 740 millions de dollars afin de lutter contre les menaces liées à l'IA

CrowdStrike CRWD.O a annoncé jeudi qu'il allait acheter la startup de sécurité de l'identité SGNL dans le cadre d'une transaction évaluée à 740 millions de dollars visant à améliorer ses outils de cybersécurité pour aider les clients à contrer les menaces alimentées par l'intelligence artificielle.

L'entreprise de cybersécurité espère bénéficier de la technologie d'"identité continue" de SGNL pour empêcher les pirates d'exploiter les identités des utilisateurs comme points d'entrée pour le vol de données avec des évaluations constantes à un moment où les entreprises accordent de plus en plus d'accès autonomes à des agents d'intelligence artificielle.

CrowdStrike est entré sur le marché de la sécurité des identités avec l'acquisition de Preempt Security en 2020. Son activité d'identité avait généré plus de 435 millions de dollars de revenus récurrents annuels au deuxième trimestre de l'exercice 2026.

"Nous avons déjà une activité importante dans ce domaine. Et maintenant, ce que SGNL nous fournit, c'est vraiment un tissu d'identité. Et si nous pensons aux environnements de menace, les adversaires ne s'introduisent pas par effraction, ils se connectent et abusent de l'identité", a déclaré George Kurtz, directeur général de CrowdStrike, à Reuters.

Fondée en 2021 par Scott Kriz et Erik Gustavson, SGNL propose une plateforme de sécurité des identités qui gère l'accès en temps réel pour protéger les identités des humains, des machines et de l'IA dans les systèmes cloud et d'entreprise.

SGNL dispose d'une "petite équipe", et tout le monde rejoindra CrowdStrike. "Nous achetons une équipe et une technologie. Nous voulons les personnes formidables qui l'accompagnent", a déclaré M. Kurtz, indiquant qu'aucun licenciement n'était prévu.

CrowdStrike a déclaré qu'il tirait parti de l'IA pour renforcer son centre d'opérations de sécurité avec des agents d'IA autonomes, réduisant ainsi les tâches de sécurité complexes de plusieurs jours à quelques heures, ce qui est un élément clé de sa stratégie d'investissement pour 2026 et au-delà.

L'intégration des fonctionnalités de SGNL dans la plateforme Falcon devrait être "relativement facile" pour les utilisateurs existants de CrowdStrike après la clôture de l'opération au premier trimestre de l'exercice 2027.

CrowdStrike a déclaré que le prix d'achat de l'acquisition devrait être payé principalement en espèces, avec une partie en actions soumises à des conditions d'acquisition.