CrowdStrike/Microsoft : la panne informatique proche d'être résolue

(AOF) - " CrowdStrike travaille activement avec les clients touchés par un défaut trouvé dans une seule mise à jour de contenu pour les hôtes Windows. Les hôtes Mac et Linux ne sont pas concernés " a déclaré le PDG de CrowdStrike, George Kurtz, sur le réseau social X. " Il ne s'agit pas d'un incident de sécurité ou d'une cyberattaque. Le problème a été identifié, isolé et un correctif a été déployé ". Plusieurs secteurs, dont des compagnies aériennes et des sociétés financières ont vu leurs opérations informatiques être perturbées dans le monde entier.

"Nous enquêtons sur un problème qui affecte la capacité des utilisateurs à accéder à divers services et applications Microsoft 365", avait indiqué jeudi soir Microsoft via le réseau X.

"Nous nous attendons à ce qu'une solution soit bientôt trouvée", a déclaré plus récemment un porte parole de la firme technologique américaine.

"Le problème technique mondial impactant les logiciels de Microsoft affecte certaines activités informatiques de Paris 2024", a indiqué le comité d'organisation des Jeux olympiques. "Ces impacts sont à ce stade limités, concernant notamment la délivrance des uniformes et des accréditations. Les services de billetterie de Paris 2024 ne sont pas impactés".