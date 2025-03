Crowdstrike : les objectifs chagrinent les investisseurs

(AOF) - Crowdstrike est attendu dans le rouge, le spécialiste de la cybersécurité ayant présenté des prévisions un peu courtes. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, l'entreprise américaine a essuyé une perte nette de 92,3 millions de dollars après un bénéfice net de 53,7 millions de dollars, un an auparavant. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,03 dollar, soit 17 cents de mieux que les attentes. Le chiffre d'affaires a bondi de 25% à 1,06 milliard de dollars, dépassant le consensus de 1,035 milliard.

Le revenu annuel récurrent (ARR) a augmenté de 23% à 4,24 milliards de dollars, dont 224,3 millions de dollars ajoutés ce trimestre.

Crowdstrike anticipe pour l'exercice 2026 un bénéfice par action ajusté entre 3,33 dollars et 3,45 dollars et pour les revenus entre 4,744 milliards de dollars et 4,805 milliards de dollars. Wall Street vise respectivement 3,39 dollars et 4,768 milliards de dollars.

