CrowdStrike, Datadog et d'autres titres du secteur de la cybersécurité chutent après le lancement de l'outil d'IA d'Anthropic

Les actions des entreprises de cybersécurité, dont CrowdStrike CRWD.O et Datadog DDOG.O , ont chuté lundi, les investisseurs ayant évalué l'impact potentiel du nouvel outil de sécurité de la startup d'intelligence artificielle Anthropic sur l'industrie.

La nouvelle fonctionnalité d'Anthropic, Claude Code Security, est conçue pour détecter les vulnérabilités de haute gravité dans les dépôts de logiciels libres et proposer des correctifs pour réparer les bogues.

Les actions de CrowdStrike, Datadog et Zscaler ZS.O ont chuté d'environ 11 %, tandis que celles de Fortinet FTNT.O et Okta OKTA.O ont baissé d'environ 6 %. Palo Alto Networks

PANW.O a chuté de 3 % et SentinelOne S.N a baissé de 5 %.

Les valeurs logicielles ont été malmenées ces derniers mois par les craintes du marché concernant les capacités croissantes des outils d'IA, en particulier à la suite du lancement de plug-ins du grand modèle de langage d'Anthropic, Claude, considéré comme la poussée de la startup pour devenir une couche d'application.

"Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est vraiment la poursuite d'une vague de ventes massives, dictée par la panique et un récit", a déclaré Shrenik Kothari, directeur, analyste de la sécurité et de l'infrastructure chez Robert W. Baird.

Claude Code Security ne gère pas les tâches de sécurité en temps réel telles que la détection des intrusions en direct, l'arrêt des attaques en cours ou la gestion des composants logiciels compilés en production, qui sont des capacités fournies par d'autres plates-formes de sécurité spécialisées, a déclaré M. Kothari.

Certains analystes ont déclaré que la chute était une réaction excessive, alimentée par un discours trop simpliste selon lequel l'IA rendrait inutiles les solutions de cybersécurité existantes.

Séparément, le concepteur de puces d'IA Nvidia NVDA.O a déclaré lundi qu'il s'était associé à Akamai AKAM.O , Forescout, Palo Alto Networks, Xage Security et Siemens pour renforcer la cybersécurité en temps réel pour les systèmes de contrôle industriels.