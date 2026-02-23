 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CrowdStrike, Datadog et d'autres titres du secteur de la cybersécurité chutent après le lancement de l'outil d'IA d'Anthropic
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 21:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jaspreet Singh

Les actions des entreprises de cybersécurité, dont CrowdStrike CRWD.O et Datadog DDOG.O , ont chuté lundi, les investisseurs ayant évalué l'impact potentiel du nouvel outil de sécurité de la startup d'intelligence artificielle Anthropic sur l'industrie.

La nouvelle fonctionnalité d'Anthropic, Claude Code Security, est conçue pour détecter les vulnérabilités de haute gravité dans les dépôts de logiciels libres et proposer des correctifs pour réparer les bogues.

Les actions de CrowdStrike, Datadog et Zscaler ZS.O ont chuté d'environ 11 %, tandis que celles de Fortinet FTNT.O et Okta OKTA.O ont baissé d'environ 6 %. Palo Alto Networks

PANW.O a chuté de 3 % et SentinelOne S.N a baissé de 5 %.

Les valeurs logicielles ont été malmenées ces derniers mois par les craintes du marché concernant les capacités croissantes des outils d'IA, en particulier à la suite du lancement de plug-ins du grand modèle de langage d'Anthropic, Claude, considéré comme la poussée de la startup pour devenir une couche d'application.

"Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est vraiment la poursuite d'une vague de ventes massives, dictée par la panique et un récit", a déclaré Shrenik Kothari, directeur, analyste de la sécurité et de l'infrastructure chez Robert W. Baird.

Claude Code Security ne gère pas les tâches de sécurité en temps réel telles que la détection des intrusions en direct, l'arrêt des attaques en cours ou la gestion des composants logiciels compilés en production, qui sont des capacités fournies par d'autres plates-formes de sécurité spécialisées, a déclaré M. Kothari.

Certains analystes ont déclaré que la chute était une réaction excessive, alimentée par un discours trop simpliste selon lequel l'IA rendrait inutiles les solutions de cybersécurité existantes.

Séparément, le concepteur de puces d'IA Nvidia NVDA.O a déclaré lundi qu'il s'était associé à Akamai AKAM.O , Forescout, Palo Alto Networks, Xage Security et Siemens pour renforcer la cybersécurité en temps réel pour les systèmes de contrôle industriels.

Valeurs associées

AKAMAI TECHNOLOG
98,7400 USD NASDAQ +4,85%
CROWDSTRIKE
347,4300 USD NASDAQ -10,59%
DATADOG RG-A
102,0060 USD NASDAQ -11,81%
FORTINET
75,3750 USD NASDAQ -5,78%
NVIDIA
191,2200 USD NASDAQ +0,74%
OKTA-A
69,5300 USD NASDAQ -6,41%
PALO ALTO NETWORKS
143,8200 USD NASDAQ -3,28%
SENTINELONE RG-A
12,360 USD NYSE -4,81%
SIEMENS
240,650 EUR XETRA -1,84%
ZSCALER
142,4600 USD NASDAQ -10,82%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank