Crossject signe un accord de commercialisation pour ZEPIZURE® en Europe du Nord

Crossject (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), une société pharmaceutique spécialisée qui développe des auto-injecteurs sans aiguille dédiés aux situations d'urgence, annonce avoir conclu un accord commercial en Europe du Nord pour ZEPIZURE®, son traitement de secours innovant pour les crises d'épilepsie, précédemment connu sous le nom de ZENEO® Midazolam. L’accord couvre l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège.

Selon les termes de l'accord, signé avec un partenaire stratégique non divulgué, Crossject recevra des paiements d'étape d'un montant total allant jusqu’à 1 million d'euros, lorsque les autorisations de mise sur le marché seront accordées dans les pays. Crossject vendra ZEPIZURE® au partenaire avec un multiple de la marge correspondant à une part de la marge brute (ventes nettes - coûts de production).

« Nous sommes satisfaits de cet accord commercial sur ces pays européens, qui nous permet de bénéficier d'une solide expertise dans le domaine et de donner un élan considérable à nos lancements commerciaux à l'approche du dépôt de la demande d'approbation réglementaire », a déclaré Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject. « Cet accord contribue au développement de ZEPIZURE® et vient s'ajouter à nos perspectives commerciales, car nous avons déjà une commande ferme pour les États-Unis, de la part de la BARDA, et signé un accord de commercialisation pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. »