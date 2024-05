Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crossject: salué pour un accord étendu sur Zepizure information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 14:23









(CercleFinance.com) - Crossject s'envole de 10%, à la suite de l'extension de la couverture géographique de son accord de commercialisation de décembre 2023 avec un partenaire non divulgué pour son traitement d'urgence des crises d'épilepsie, Zepizure.



Grâce à cette extension, le contrat couvre désormais un total de 11 pays européens. Pour rappel, Crossject recevra des paiements d'étape pour jusqu'à un million d'euros, dès l'obtention des autorisations de mise sur le marché dans les territoires concernés.



Crossject vendra Zepizure à son partenaire avec un coefficient correspondant à une part de la marge brute. La société couvre les frais liés au développement réglementaire et détient les autorisations de mise sur le marché potentielles.





Valeurs associées CROSSJECT Euronext Paris +11.87%