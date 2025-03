CROSSJECT publie ses résultats financiers pour 2024

Dijon, France, 27 mars 2025 CROSSJECT, société pharmaceutique spécialisée en phase avancée de développement et d’enregistrement de ZEPIZURE®, sa solution d’urgence pour la gestion des crises d’épilepsie, annonce les progrès dans ses activités de développement clinique et réglementaire et de stratégie commerciale aux Etats-Unis, et publie ses résultats financiers pour l’exercice clos au 31 décembre 2024.Patrick ALEXANDRE, Président du Directoire de CROSSJECT, annonce : CROSSJECT poursuit son progrès vers les points d'inflexion importants qui transformeront CROSSJECT en 2025 et sont susceptibles de générer une valeur actionnariale substantielle dans les années à venir. L’exécution de notre contrat avec le Department of Health and Human Services; Administration for Strategic Preparedness and Response / BARDA de 92 millions de dollars, pouvant se monter à 155 millions de dollars si toutes ses options sont exercées, s’est poursuivi comme prévu et s’accélère en lien avec l’accroissement des dépenses liées au développement de ZEPIZURE®. En 2024, nous avons enregistré des refacturations de frais de recherche et développement d’un montant de 8,2 millions d’euros contre 6,2 millions d’euros en 2023.