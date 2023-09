Crossject présente ses résultats financiers et faits marquants du premier semestre 2023

Crossject (Euronext : ALCJ), une société pharmaceutique spécialisée qui développe des auto-injecteurs sans aiguille dédiés aux situations d’urgence, annonce ses résultats financiers pour le premier semestre 2023 clôturé le 30 juin.

« Crossject a franchi des étapes significatives depuis le début de l’année 2023 en ce qui concerne son portefeuille de médicaments destinés aux thérapies d'urgence, qui continue son avancée sur le chemin de la commercialisation », a commenté Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject. « En début d’année, nous avons continué de renforcer notre position financière en encaissant 8 millions d’euros de l’opération financière non dilutive de 14 millions d'euros. Nous avons également signé un nouvel accord de licence pour la distribution de ZENEO® Midazolam, notre traitement d'urgence innovant dans la prise en charge des crises d’épilepsie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nos sites de production ont également passé avec succès les audits européens et américains, ce qui nous permet de continuer à développer notre capacité de production pour devenir un leader mondial du développement de traitements d'urgence pouvant être administrés de manière sûre par les patients, leurs aidants et les premiers secours même non formés. »