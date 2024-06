Crossject nomme Dan Chiche, MD au poste de Directeur Médical Amérique du Nord

CROSSJECT, société pharmaceutique de spécialités en phase avancée de développement clinique et réglementaire de ZEPIZURE®, traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques basé sur l’auto-injecteur sans aiguille primée ZENEO®, annonce la nomination de Dan Chiche MD, cadre chevronné dans le domaine des sciences de la vie, spécialiste des affaires médicales et de la recherche clinique, au poste de Directeur Médical Amérique du Nord.

Pendant vingt ans, Dr Chiche a accumulé de nombreux succès en tant que cadre supérieur pour des sociétés pharmaceutiques de premier plan telles que Glaxo et Bristol Myers Squibb et dans l’accompagnement de plusieurs sociétés de biotechnologie. Dr Chiche a participé à de nombreux projets de développements cliniques pivotaux de médicaments dans plusieurs domaines notamment les maladies infectieuses, le VIH, l'hépatite, la grippe, l'oncologie, la polyarthrite rhumatoïde, l'hypertension, le diabète, la BPCO et l'asthme. « Crossject est à un stade palpitant de son développement en tant que société pharmaceutique de spécialités à part entière et a réalisé des avancées dans la mise sur le marché de son produit phare ZEPIZURE®. ZEPIZURE® sera bientôt en mesure d’améliorer la vie des patients épileptiques nécessitant un traitement d'urgence, en réduisant les délais d'administration à la bonne dose », a déclaré Dan Chiche, Directeur Médical Amérique du Nord de Crossject.