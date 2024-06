Crossject met en perspective le potentiel de ZEPIZURE® à la lumière de l'étude de référence RAMPART et de sa propre étude de bioéquivalence récemment publiée

Crossject, société pharmaceutique de spécialités en phase avancée de développement clinique et réglementaire de ZEPIZURE®, traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques basé sur l’auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO®, fournit des perspectives supplémentaires et cliniquement significatives sur ZEPIZURE® à la lumière des résultats de son étude de bioéquivalence récemment publiée, et des conclusions et indications des auteurs de l'étude RAMPART1 (Rapid Anticonvulsant Medication Prior to ARrival Trial), un essai clinique randomisé en double aveugle comparant l'efficacité du midazolam IM par rapport au lorazepam IV dans le traitement préhospitalier du status epilepticus par les ambulanciers. Le status epilepticus ou état de mal épileptique se définit comme une crise d’épilepsie qui dure plus de 5 minutes.L'étude de Crossject, récemment publiée dans la revue Neurology and Therapy, a fait positivement écho aux bénéfices observés dans RAMPART, et est cohérente avec certains arguments avancés par les auteurs de l'étude RAMPART. Dans l'étude de Crossject, ZEPIZURE® s’est avéré équivalent à l'injection IM avec une seringue équipée d'une aiguille de 30 mm (Dormicum®), et les résultats ont aussi indiqué une variabilité deux fois moindre par rapport à celle habituellement observée pour des voies d'administration telles que l'intranasal.