Crossject finalise une levée de fonds de 5 millions d'euros
information fournie par AOF 17/11/2025 à 09:53

(AOF) - Crossject a annoncé la finalisation d’une levée de fonds de 5 millions d’euros, entièrement souscrite par des fonds gérés par Vatel Capital. L’opération a été réalisée par le biais d’une émission réservée de trois tranches d’obligations convertibles portant intérêt en numéraire à des taux annuels compris entre 7,5 et 9,5% sur une durée de trois à cinq ans. Elles sont toutes convertibles à tout moment par le porteur à un prix de conversion fixé à 2,65 euros par action, soit une prime de conversion de 9,8% par rapport à une moyenne pondérée des cours de clôture sur les dix derniers jours.

La société pharmaceutique qui développe des produits dédiés aux situations d'urgence fondés sur sa technologie propriétaire d'auto-injecteur sans aiguille Zeneo va utiliser la moitié de ces fonds pour le développement et l'enregistrement de Zepizure (pour la prise en charge des crises d'épilepsie). L'autre moitié est destinée au financement de toutes les autres activités de recherche et développement, aux investissements dans les installations de fabrication et aux besoins généraux de la société, comprenant aussi le remboursement de certains créanciers financiers.

Valeurs associées

CROSSJECT
2,4500 EUR Euronext Paris -6,49%
