Crossject fait le point sur le dossier Zepicure

La société a également précisé avoir alloué des ressources supplémentaires à ce processus de fabrication afin de limiter tout retard. Le transfert du dossier dans la plateforme de soumission a commencé, et les données finales seront insérées dès que possible. Crossject devrait obtenir un premier retour de la FDA le mois suivant la soumission.

(AOF) - La société qui développe des produits dédiés aux situations d’urgence fondés sur sa technologie d’auto-injecteur sans aiguille a fait le point sur ses dernières avancées. Dans le cadre de l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) accordée par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, Crossject a indiqué que les étapes critiques de remplissage aseptique attendues dans la fabrication des lots de Zepicure ont été réalisées avec succès par son partenaire Eurofins.

