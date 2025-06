Crossject dévoile les modalités de son augmentation de capital

(AOF) - Comme annoncé fin mai, Crossject va effectuer une levée de fonds d’un montant global initial de 4,978 millions d’euros, pouvant être portée à 5,725 millions d’euros en cas d’exercice de la clause d’extension. La société a reçu des intentions et engagements de souscription d’actionnaires existants et de Vatel Capital pour un montant total d’environ 3,8 millions d’euros, représentant d’ores et déjà 76,4 % de l’opération. Environ 60 % des fonds levés seront alloués aux phases finales de développement de Zepizure et au démarrage des étapes de sa production initiale.

Les 40 % restants seront utilisés pour financer la R&D des autres projets de la société pharmaceutique qui a développé un auto-injecteur sans aiguille.