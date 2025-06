Crossject: des avancées en matière de pédiatrie information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - Crossject a fait état mercredi d'un certain nombre d'avancées dans le développement de son auto-injecteur sans-aiguille destiné à la prise en charge des crises d'épilepsie chez l'enfant.



La société pharmaceutique française indique avoir réalisé une étude d'échographie clinique sur 90 adultes et enfants, dans des âges allant de deux à 18 ans, afin de mesurer et de comparer les caractéristiques anatomiques des cuisses, c'est-à-dire l'épaisseur des couches allant de la peau au muscle.



Le groupe indique avoir mené en parallèle des études sur ses modèles expérimentaux ex-vivo qui reconstituent la peau et les couches sous-cutanées et musculaires chez l'enfant.



Ces tests ont permis de calibrer avec succès la pression à exercer par les générateurs de gaz de son dispositif Zeneo pour expulser la solution médicamenteuse avec la profondeur de pénétration appropriée et ont confirmé l'adéquation du dispositif dans son mode 'junior'.



En outre, des études antérieures sur les facteurs humains avaient inclus un nombre important d'enfants de plus de huit ans et avaient démontré avec succès leur capacité à utiliser efficacement l'auto-injecteur.



Crossject souligne que la pédiatrie est un domaine stratégique sachant qu'environ 456.000 enfants sont atteints d'épilepsie active aux Etats-Unis, selon une enquête nationale du Center for Disease Control and Prevention (CDC).



Cette annonce survient une semaine après que l'entreprise a bouclé une augmentation de capital de près de cinq millions d'euros en vue de préparer sa demande d'autorisation sur son traitement d'urgence des crises épileptiques auprès de la FDA américaine.



Le groupe travaille actuellement sur d'autres produits, notamment pour le traitement d'urgence des chocs allergiques, des insuffisances surrénales, des overdoses d'opioïdes et des crises d'asthme.





