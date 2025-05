Crossject: calendrier confirmé pour la soumission à la FDA information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - Crossject a confirmé mercredi le calendrier ayant trait au dépôt auprès de la FDA américaine de la demande d'autorisation d'utilisation en urgence (EUA) ayant trait à son auto-injecteur sans-aiguille contre les crises épileptiques, toujours attendu en juin.



La société pharmaceutique indique avoir achevé avec succès, avec son partenaire Eurofins, le remplissage aseptique de tous les lots d'enregistrement de Zepizure.



Les deux groupes disent prévoir la livraison des dernières données de fabrication nécessaires au dépôt de la demande d'autorisation d'utilisation en urgence (EUA) de la Food and Drug Administration (FDA) le mois prochain.



Parallèlement, Crossject souligne avoir entamé les dernières activités réglementaires pour la soumission du dossier Zepizure dans le cadre de l'EUA.



Un premier retour de la FDA, limité à la confirmation de la réception positive d'un dossier complet, est attendu dans le mois suivant sa soumission.



Pour mémoire, Crossject a remporté un contrat de 60 millions de dollars auprès de la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) au sein du Ministère américain de la Santé et des Services Sociaux.



Dès que le FDA aura donné son autorisation, Crossject sera en mesure de fournir le Zepizure dans le cadre du programme américain 'Chempack' en soutien à la préparation nationale des Etats-Unis contre les menaces chimiques.



A la Bourse de Paris, l'action Crossject grimpait de 37% mercredi à la Bourse de Paris, après avoir été réservé à la hausse, donnant une capitalisation de quelque 64,5 millions d'euros.





Valeurs associées CROSSJECT 1,3406 EUR Euronext Paris +32,08%