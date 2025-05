Crossject avance dans l'industrialisation de Zepizure

(AOF) - Crossject a développé le Zeneo Nest, un nouveau module destiné à faciliter le remplissage aseptique automatique et à haut volume de conteneur à médicament propriétaire en verre à l’intérieur du dispositif Zeneo. Ce module pré-assemble les conteneurs ce qui permet un remplissage plus rapide, se traduisant par des volumes plus importants chaque jour. En outre, le Zeneo Nest a été conçu pour être compatible avec de nombreux équipements ou lignes d’équipements dans l’industrie CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization).

La société pharmaceutique a ainsi franchi une étape stratégique en prévision du déploiement à grande échelle de Zepizure, un traitement d'urgence dans la prise en charge des crises d'épilepsie basé sur l'auto-injecteur sans aiguille Zeneo, ainsi que d'autres produits du pipeline.

