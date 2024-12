Crossject annonce une augmentation de capital et une emission de bons de souscription d’actions reservee à une catégorie d’investisseurs pour un montant total minimum de 7 millions d’euros

Crossject (ISIN: FR0011716265; Euronext: ALCJ), une société pharmaceutique spécialisée qui développe des médicaments exploitant son auto-injecteur sans aiguilles ZENEO®, une technologie unique et récompensée qui permet d’administrer des médicaments vitaux dans des situations d’urgence, est entrée en discussions avec des investisseurs concernant le lancement d’un placement privé comprenant une émission d’actions ordinaires nouvelles et de bons de souscription d’actions pour un montant total brut d’au moins 7 millions. Crossject a mandaté Maxim Group LLC pour agir en tant qu'agent de placement principal et Invest Securities pour agir en tant que co-agent de placement.