Crossject annonce le renouvellement de Patrick Alexandre et Isabelle Liebschutz dans leurs fonctions de membres d’un nouveau Directoire ressérré

Dijon, FRANCE, 12 février 2025 – 07H30 (CET) – Crossject (ISIN: FR0011716265; Euronext Growth : ALCJ), société pharmaceutique spécialisée dans le développement des médicaments exploitant son auto-injecteur sans aiguilles ZENEO®, une technologie unique et récompensée qui permet d’administrer des médicaments vitaux dans des situations d’urgence, annonce que le Directoire sera composé à compter du 17 février prochain de Patrick Alexandre, en qualité de Président et d’Isabelle Liebschutz, en tant que Directeur Qualité et Règlementaire et Pharmacien Responsable de Crossject. Leurs mandats ont été renouvelés par le Conseil de surveillance tenu ce jour pour une durée de 4 ans. Le mandat d’Olivier Giré n’a pas été renouvelé compte-tenu de son départ prochain de Crossject et prendra fin le 17 février 2025.

Ce nouveau Directoire, désigné à l’unanimité par le Conseil de Surveillance, a été resserré et sera concentré sur les phases finales d’enregistrement du ZEPIZURE® auprès de la FDA, une étape transitoire clé dans la transformation de Crossject vers la commercialisation en directe aux Etats-Unis.