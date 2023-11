Crossject annonce l’initiation de la couverture de son titre par ODDO BHF

Les analystes d'ODDO BHF ont attribué à Crossject la recommandation « Surperformance » avec un objectif de cours de 7,10 €, faisant valoir les avantages considérables apportés par le dispositif sans aiguille ZENEO® de l'entreprise, qui permet aux patients et aux soignants non formés d'administrer facilement des injections en une fraction de seconde dans des situations d'urgence. Le contrat de Crossject avec l’Autorité américaine pour la R&D avancée dans le domaine biomédical (la BARDA) portant sur la fourniture de ZEPIZURE ®, précédemment connu sous le nom de ZENEO® Midazolam, dans le traitement des crises d'épilepsie causées par des agents neurotoxiques, constitue une validation importante de la plateforme d'après les analystes.

« Le groupe a su démontrer son expertise et se différencier de ses concurrents grâce à son dispositif sans aiguille ZENEO. Le marché des médicaments injectables représente plus de 20% du marché pharmaceutique, dynamisé par le secteur de l'auto-injection. Nous voyons dans cette innovation une réelle amélioration du confort du patient et l'assurance d'une injection efficace, notamment dans les situations d'urgence ont déclaré Martial Descoutures et Oussema Denguir, analystes chez ODDO BHF. « Avec une commande ferme [de la BARDA] de 60 M $ pour son premier produit candidat ZENEO Midazolam, nous prévoyons les premières ventes à partir de 2024, sous réserve d'une approbation fin 2023/début 2024. »