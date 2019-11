Sodexo : Croissance soutenue durant l'exercice 2018-2019

Croissance du chiffre d'affaires de + 7,6 %

Croissance interne redynamisée, supérieure aux objectifs à + 3,6 %

Marge d'exploitation stable en ligne avec les objectifs

Forte cash conversion 1 à 136%

Objectifs 2019-2020 : une croissance interne du chiffre d'affaires autour de 4%

et une marge d'exploitation stable, hors effet de change et impact IFRS 16

Issy-les-Moulineaux, le 7 novembre 2019 - Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC : SDXAY). Lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 6 novembre 2019 et présidée par Sophie Bellon, le Conseil d'Administration a arrêté les comptes consolidés et sociaux de l'exercice clos le 31 août 2019.

Commentant la performance de l'exercice,

Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, a déclaré :



« Notre agenda stratégique, Focus sur la Croissance, produit des premiers résultats positifs, avec une croissance du chiffre d'affaires supérieure à nos attentes dans presque toutes les régions, en particulier en Amérique du Nord. Au cours de l'exercice, nos gains de productivité ont été réinvestis dans les ventes, le marketing, la formation, le digital et les systèmes d'information pour ancrer durablement une croissance solide du chiffre d'affaires. Nous avons amélioré la gestion de certains contrats importants. Nous avons également renforcé la rigueur en matière de ciblage commercial et de nouvelles signatures. Enfin, le dynamisme des nouvelles équipes en place, ainsi que quelques recrutements clés ont contribué à faire évoluer positivement notre culture en intégrant davantage de rigueur dans toute l'organisation.

Même si notre performance en fidélisation et en développement n'est pas encore à la hauteur de nos attentes, je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie pour améliorer notre croissance au cours des prochains exercices. »

Publication du Document d'Enregistrement Universel 21 novembre 2019 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 9 janvier 2020 Assemblée Générale de l'exercice 2018-2019 21 janvier 2020 Date de détachement (ex-date) 30 janvier 2020 Date d'arrêté des positions après dénouement (record date) 31 janvier 2020 Date de mise en paiement du dividende 3 février 2020 Résultats semestriels 9 avril 2020 Chiffre d'affaires à neuf mois 7 juillet 2020 Résultats annuels 29 octobre 2020 Assemblée Générale de l'exercice 2019-2020 12 janvier 2021

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 67 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et installations, des services et programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèche et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 470 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés (au 31 août 2019)



22,0 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé



470 000 collaborateurs



19e employeur privé mondial



67 pays



100 millions de consommateurs chaque jour



14,7 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 6 novembre 2019)

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018-2019

Exercice clos le 31 août 2019

RAPPORT D'ACTIVITÉ

DE L'EXERCICE 2018-2019

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2018-2019

Focus sur la Croissance

L'agenda stratégique Focus sur la Croissance oriente les actions visant à générer des gains d'efficacité opérationnelle, afin de se donner les moyens de continuer à investir dans la croissance en privilégiant toujours plus le culte du client et des consommateurs, tout en replaçant la restauration au cœur de tout ce que nous faisons. Nous cultivons nos talents avec de nouvelles formations, la mise en place d'un nouveau cadre de développement de la performance appelé Aspire et le renouvellement accru des dirigeants, en particulier en Amérique du Nord.

L'ancrage de la responsabilité d'entreprise est illustré par le lancement mondial en 2018-2019 du programme de lutte contre le gaspillage alimentaire, WasteWatch par Leanpath, qui sera déployé sur 3 000 sites d'ici la fin de l'exercice 2019-2020.

Le projet STEP vise à adopter des indicateurs clés de performance opérationnelle pour un pilotage plus efficace et rigoureux des activités. Son déploiement progresse conformément au plan. Un tableau de bord standardisé, hébergé dans le cloud et rassemblant 21 indicateurs opérationnels (coût de l'heure travaillée, dépenses par consommateur ou coût denrée, par exemple) est en place pour certains segments dans six pays depuis septembre 2019, et sera déployé sur 7 500 sites d'ici février 2020.

Rigueur renforcée au sein du Groupe

La reprise de la croissance en 2018-2019 s'est accompagnée de signes d'une rigueur renouvelée au sein de l'organisation.

Les éléments suivants en attestent :

Notre taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt a poursuivi son amélioration et baisse de 11,3 % au cours de l'exercice 2018-2019, pour s'établir à 0,86.

La fidélisation en termes de marge brute est à 95 % alors que la fidélisation client en termes de chiffre d'affaires se situe à 93,3 %, notamment en raison de la sortie d'un important contrat dans le segment Santé.

La marge brute des nouveaux contrats signés au cours de l'exercice est supérieure de 20 points de base à celle de l'exercice précédent.

Dans les Services aux Entreprises, la part des contrats locaux représente 80 % du pipeline commercial. Ces contrats de moindre taille connaissent une montée en puissance plus rapide et permettent de contrebalancer l'impact des contrats plus importants dont la montée en puissance est plus lente.

Investissements de croissance financés par la productivité

Conformément à l'agenda stratégique, des gains de productivité sont réalisés. Sur les sites, des signes manifestes d'un meilleur contrôle des coûts denrées et de gestion des frais de personnel sont visibles, malgré la poursuite de l'inflation des salaires, en particulier en Amérique du Nord, qui a compensé une partie de ces éléments. Hors site, les résultats du programme Fit for the Future visant à rationaliser, standardiser et mutualiser les charges administratives et commerciales contribuent également à réduire les coûts.

Ces gains de productivité ont été réinvestis dans l'entreprise. L'accent a été principalement mis sur l'accélération de la croissance, non seulement à court terme, mais également à moyen et long terme. La hausse des investissements dans les Services sur Site a été orientée vers l'élargissement et l'amélioration de nos offres digitales, la gestion des données, la modernisation des systèmes informatiques, l'amélioration et la digitalisation des ventes et du marketing. Dans les Services Avantages et Récompenses, l'effort a été consacré à la transformation de l'organisation pour intégrer notamment de nouveaux modèles de ventes, du marketing digital, des solutions innovantes de paiement et optimiser la gestion des données.

PERFORMANCE DE L'EXERCICE 2018-2019

Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros) EXERCICE 2018-2019

(clos le 31 août 2019) EXERCICE 2017-2018 (clos le 31 août 2018) VARIATION VARIATION

À TAUX CONSTANT Chiffre d'affaires 21 954 20 407 + 7,6 % + 6,2 % Croissance interne + 3,6 % + 1,6 % RÉSULTAT D'EXPLOITATION 1 200 1 128 + 6,4 % + 6,0 % MARGE D'EXPLOITATION 5,5 % 5,5 % = = Autres charges opérationnelles (141) (131) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 1 059 997 + 6,2 % + 5,8 % Résultat financier net (100) (90) Taux effectif d'impôt 29,0 % 27,1 % RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 665 651 + 2,2 % + 1,7 % Bénéfice net par action (en euros) 4,56 4,40 + 3,6 % RÉSULTAT NET AJUSTÉ 765 706 + 8,3 % + 7,8 % Bénéfice net ajusté par action (en euros) 5,25 4,77 + 10,1 %

Effet de change

Il convient de préciser que les fluctuations des taux de change n'entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où les chiffres d'affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises. Cependant, compte tenu du poids des Services Avantages & Récompenses au Brésil et du niveau élevé des marges par rapport au Groupe, toute baisse du réal brésilien face à l'euro pèse sur la marge d'exploitation en raison d'une variation du mix de marges. À l'inverse, en cas de hausse du réal brésilien, les marges du Groupe augmentent.

1€= TAUX MOYEN

2018-2019 TAUX MOYEN

2017-2018 TAUX MOYEN :

VARIATION 18-19 VS 17-18 TAUX DE CL?TURE

AU 31/08/2019 TAUX DE CL?TURE

AU 31/08/2018 TAUX DE CL?TURE : VARIATION 31/08/2019 VS. 31/08/2018 DOLLAR US 1,134 1,193 +5,2 % 1,104 1,165 +5,6 % LIVRE STERLING 0,885 0,884 -0,1 % 0,906 0,897 -0,9 % RÉAL BRÉSILIEN 4,384 4,075 -7,0 % 4,588 4,859 +5,9 %





Sodexo exerçant ses activités dans 67 pays, la proportion des devises les plus significatives dans le chiffre d'affaires et dans le résultat opérationnel est la suivante :

(EXERCICE 2018-2019) % DU CHIFFRE D'AFFAIRES % DU RESULTAT OPERATIONNEL DOLLAR US 42 % 48 % EURO 25 % 3 % LIVRE STERLING 9 % 10 % REAL BRESILIEN 5 % 20 %

L'effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l'exercice précédent aux montants de l'exercice en cours, à l'exception des économies en situation d'hyperinflation pour lesquelles tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l'impact est important.

De ce fait, pour le calcul de la croissance interne des Services sur Site en Argentine, les montants en peso argentin pour les exercices 2018-2019 et 2017-2018 ont été convertis au taux de change de

1 EUR = 63,975 ARS contre 44,302 ARS pour l'exercice 2017-2018.

Le Venezuela est dorénavant consolidé par mise en équivalence. En conséquence, il n'est plus inclus dans le chiffre d'affaires.

Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires par activité

CHIFFRES D'AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Entreprises

et Administrations 11 577 10 938 +3,5 % +1,9 % +3,5 % +0,4 % +5,8 % Santé & Seniors 5 210 4 768 +2,1 % +5,5 % +1,0 % +2,8 % +9,3 % Éducation 4 280 3 855 +4,6 % +4,7 % +2,5 % +3,9 % +11,0 % Services sur Site 21 067 19 561 +3,3 % +3,3 % +2,7 % +1,7 % +7,7 % Services Avantages

et Récompenses 892 850 +8,5 % +8,5 % +0,1 % -3,7 % +4,9 % Elimination -4 -4 TOTAL GROUPE 21 954 20 407 +3,6 % +3,6 % +2,6 % +1,5 % +7,6 %

Pour l'exercice 2018-2019, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 22 milliards d'euros, en hausse de + 7,6 % par rapport à l'exercice précédent. Cette croissance est le résultat d'une croissance interne de + 3,6 %, d'une contribution de +2,6 % provenant des acquisitions, avec notamment l'impact en année pleine de l'acquisition de Centerplate. Les variations de change ont eu un effet positif de + 1,5 %, grâce notamment à un dollar américain fort qui a plus que compensé la faiblesse du réal brésilien.

Services sur Site

La croissance interne du chiffre d'affaires des Services sur Site atteint + 3,3 % au cours de l'exercice 2018-2019, le taux de croissance le plus élevé atteint au cours des 7 dernières années. Toutes les régions et tous les segments ont contribué à cette croissance.

Les indicateurs de croissance de l'exercice 2018-2019 sont contrastés. Les nouvelles signatures nettes sont neutres avec un développement à 6,3 % qui compense la fidélisation des clients à 93,3 %. La croissance des ventes sur sites existants est solide à + 3,1 %.

Fidélisation des clients impactée par la sortie d'un contrat Santé en Amérique du Nord

Le taux de fidélisation est de 93,3 % au cours de l'exercice 2018-2019, en baisse de 50 pbs par rapport à l'exercice 2017-2018. Si l'on exclut la sortie d'un important contrat en Santé en Amérique du Nord, dont la rentabilité était insuffisante, la fidélisation augmente de 10 pbs. Ce contrat important prendra fin au premier trimestre de l'exercice 2019-2020.

Les objectifs principaux de la nouvelle équipe dirigeante du segment Santé en Amérique du Nord sont de revenir à l'excellence opérationnelle sur les contrats existants, d'améliorer la productivité et, en cas d'impossibilité, de clôturer le contrat.

Développement commercial fort dans la plupart des régions

À 6,3 %, le taux de développement est en recul de 50 pbs. Cela reflète une approche plus sélective dans l'identification des contrats dans lesquels le Groupe estime qu'il peut créer de la valeur ajoutée pour le client tout en générant un bon niveau de marge. La stratégie du segment Services aux Entreprises, qui vise à rééquilibrer le portefeuille entre les signatures de grands comptes mondiaux qui montent en puissance au fil des ans et les petits comptes locaux dont la montée en puissance est plus rapide, a également un impact. En Santé & Séniors, la nouvelle équipe dirigeante régénère le pipeline commercial. En Sports & Loisirs, comme anticipé, le développement est faible suite à une phase de renouvellement réussie de plusieurs contrats significatifs qui a mobilisé les équipes de ventes en Amérique du Nord. Le taux de développement s'est amélioré dans toutes les autres régions et segments et Sodexo a été choisi récemment pour le contrat d'hospitalité des Jeux olympiques d'été de 2020 au Japon. La contribution de la Coupe du Monde de Rugby et des Jeux olympiques à la croissance sur sites existants au cours de l'exercice 2019-2020 sera d'environ 100 pbs.

Croissance solide des ventes sur sites existants

La croissance des ventes sur sites existants de + 3,1 % progresse de 50 pbs par rapport à l'exercice 2017-2018, reflétant à la fois la répercussion de l'inflation sur les prix ainsi qu'un niveau solide de ventes de services additionnels sur sites existants, quelque peu minoré par l'impact négatif net de la mise en œuvre de la norme IFRS 15 de l'ordre de 20 pbs.

Au cours de l'exercice 2018-2019, la croissance interne des services de restauration s'est améliorée et les services hors restauration continuent d'enregistrer de bonnes performances, avec une croissance élevée, bien qu'à un seul chiffre. Les services hors restauration représentent désormais 34 % du chiffre d'affaires des Services sur Site.

Chiffre d'affaires des services sur site par zone géographique

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RÉGION

(En millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 9 572 8 707 +1,8 % Europe 8 129 7 690 +3,2 % Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient 3 366 3 163 +7,9 % TOTAL SERVICES SUR SITE 21 067 19 561 +3,3 %

En dehors de l'Amérique du Nord, qui représente 55 % du chiffre d'affaires des Services sur Site, la croissance interne s'établit à +4,6 %.

Brexit :



En juin 2016, les électeurs britanniques ont voté pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Sodexo est présent au Royaume-Uni depuis 1988 et y emploie environ 35 000 personnes. Le Brexit ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les activités du Groupe. Sodexo est en effet un acteur local, qui travaille avec des fournisseurs et des salariés locaux, et très souvent pour les pouvoirs publics et services gouvernementaux. Des plans d'actions ont été mis en place pour limiter les répercussions d'un éventuel « Brexit dur » sur les prix et la disponibilité des denrées alimentaires. Nous avons remarqué un ralentissement des opportunités de nouvelles signatures, même si la croissance des ventes sur sites existants et la fidélisation restent solides. La croissance de l'activité restera évidemment dépendante de l'évolution du PIB et de l'emploi au sein du pays.

Entreprises et Administrations

Chiffre d'affaires

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RÉGION

(En millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 3 263 2 822 +1,9 % Europe 5 371 5 313 +2,5 % Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient 2 942 2 804 +6,8 % TOTAL ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS 11 577 10 938 +3,5 %

En Entreprises & Administrations, le chiffre d'affaires sur l'exercice 2018-2019 atteint 11,6 milliards d'euros, soit une croissance interne de + 3,5 %.

En Amérique du Nord, la croissance interne s'élève à + 1,9 %, reflétant une forte croissance dans les Services aux Entreprises, stimulée par la croissance des ventes sur sites existants, de nouveaux contrats et une solide fidélisation clients, compensant ainsi une croissance interne plus faible sur d'autres segments. Le renouvellement du contrat avec le Corps des Marines des États-Unis (USMC) a eu un impact négatif sur la croissance des ventes sur sites existants dans le segment Services aux Gouvernements, bien que la tendance s'améliore de trimestre en trimestre, avec la montée en puissance progressive du contrat. En Sports & Loisirs, la croissance interne est négative suite à la sortie de certains contrats moins rentables. Cette grande campagne de renouvellement a été réussie mais a mobilisé les équipes de ventes, ce qui explique un taux de développement commercial plus faible. Le segment Energie & Ressources reste volatile, d'un trimestre à l'autre, et impacté par une base de comparaison défavorable imputable à un important projet non récurrent de l'exercice précédent.

En Europe, la croissance interne est en hausse de + 2,5 %. La croissance des Services aux Entreprises reste solide grâce aux ventes de services additionnels, à une base de comparaison plus favorable au Benelux, et à une forte croissance en Europe du sud et de l'est. La saison touristique à Paris a été meilleure qu'anticipée, compensant partiellement la perte d'un contrat en France. Les Services aux Gouvernements ont progressé au fil des trimestres de l'exercice. Enfin, le segment Energie & Ressources a retrouvé une croissance positive au second semestre.

En Afrique, Asie, Australie, Amérique latine et Moyen-Orient, la croissance interne du chiffre d'affaires reste forte à + 6,8 %, ce qui reflète une forte croissance des ventes sur sites existants et de nouvelles signatures dans les Services aux Entreprises dans toutes les régions, une amélioration progressive, au fil des trimestres, de la croissance du segment Énergie & Ressources et la réussite des Jeux panaméricains en août au Pérou.

Santé & Seniors

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE Amérique du Nord 3 211 3 001 +1,5 % Europe 1 678 1 493 +0,9 % Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient 321 274 +17,4 % TOTAL SANTÉ & SENIORS 5 210 4 768 +2,1 %

Le chiffre d'affaires du segment Santé & Seniors s'élève à 5,2 milliards d'euros, soit une croissance interne à + 2,1 %.

En Amérique du Nord, la croissance interne s'établit à + 1,5 %. La nouvelle équipe dirigeante se concentre sur l'amélioration de l'exécution et de la productivité, le développement des ventes de services additionnels sur les contrats existants, la répercussion de l'inflation sur les prix et sur la mise en place d'un processus de vente plus rigoureux. Cette année, la fidélisation a pâti de la perte de plusieurs contrats et d'une sortie d'un contrat important à la rentabilité insuffisante. La fin de ces contrats a commencé à impacter le chiffre d'affaires au quatrième trimestre, et cette tendance va se poursuivre au premier semestre de l'exercice 2019-2020. Le développement a également été modeste en raison d'un processus beaucoup plus sélectif conduisant à une rationalisation du pipeline d'opportunités commerciales. Cependant, les contrats signés sont plus robustes. Par ailleurs, la croissance interne en Seniors s'est progressivement améliorée sur l'exercice après la perte d'un contrat important au premier trimestre.

En Europe, la croissance interne est de + 0,9 %. La croissance est pénalisée par la faible dynamique de marché en Santé et en Séniors et par le solde net négatif de nouvelles signatures qui en résulte dans la plupart des pays. En revanche, la croissance des ventes sur sites existants est forte, en particulier en Europe du Nord. Le pipeline commercial montre des signes d'amélioration, en particulier au Royaume-Uni.

En Afrique, Asie, Australie, Amérique latine et Moyen-Orient, la croissance interne du chiffre d'affaires est restée forte toute l'année, à + 17,4 % malgré une base de comparaison de plus en plus difficile trimestre après trimestre. La croissance reflète le démarrage de nouveaux contrats au Brésil et en Asie pour des clients cherchant à profiter du transfert de l'expertise du Groupe, et la forte croissance des ventes sur sites existants dans toutes les régions. Le taux de développement a légèrement ralenti au cours de l'année mais reste bien supérieur à la moyenne du segment.

Éducation

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 CROISSANCE INTERNE Amérique du Nord 3 098 2 884 +2,2 % Europe 1 079 885 +12,0 % Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient 102 86 +12,3 % TOTAL ÉDUCATION 4 280 3 855 +4,7 %

Le chiffre d'affaires en Éducation s'établit à 4,3 milliards d'euros et la croissance interne est à + 4,7 %.

L'Amérique du Nord est en croissance de + 2,2 %, ou près de + 3,6 % hors impact de la norme IFRS 154. Alors que le développement net était neutre sur l'exercice précédent, la croissance des ventes sur sites existants a été solide, soutenue par la répercussion de l'inflation sur les prix, par un effet calendaire positif et un bon niveau de prestations additionnelles durant l'été. La saison commerciale au cours de l'exercice 2018-2019 est restée globalement neutre, avec une fidélisation plus élevée mais un développement plus faible.

En Europe, la croissance interne atteint + 12 %. Cette forte performance est portée par les contrats importants signés sur l'exercice précédent au Royaume-Uni et le démarrage en janvier du nouveau contrat scolaire dans le département des Yvelines, le plus gros contrat scolaire jamais signé en France, qui combine les services de restauration et de facilities management.

Dans la zone Afrique, Asie, Australie, Amérique latine et Moyen-Orient, la croissance interne reste soutenue, à + 12,3 %, malgré une base de comparaison toujours plus élevée. Elle est portée par l'ouverture de plusieurs nouveaux contrats en Ecoles et en Universités en Chine, à Singapour et en Inde.

Services Avantages et Récompenses

Le chiffre d'affaires des Services Avantages & Récompenses s'élève à 892 millions d'euros, en hausse de + 4,9 %. L'impact négatif du change de - 3,7 % reflète surtout la faiblesse du réal brésilien et de la livre turque. Le changement de périmètre est négligeable. La croissance interne du chiffre d'affaires est forte à 8,5 %, avec 9 premiers mois très solides, suivis d'un ralentissement avec une base de comparaison plus élevée au quatrième trimestre.

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

(en millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 CROISSANCE INTERNE Avantages aux employés 709 677 +9,4 % Diversification de services 183 173 +5,0 % SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 892 850 +8,5 %

*Y compris les segments Incentive & Recognition, Mobilité & frais professionnels et Aides publiques.

Les Avantages aux salariés sont en hausse de + 9,4 %. Le volume d'émission affiche une croissance interne de 7,1 % et s'élève à 13,5 milliards d'euros. Au Brésil, la croissance a été forte au premier semestre, avant de ralentir au second, en raison d'une base de comparaison plus élevée et du durcissement progressif de la conjoncture économique. La croissance a été forte en Europe.

La croissance interne des Diversification de services est de + 5 %. Hors Incentive & Recognition pénalisé par la rationalisation de son portefeuille, la croissance atteint + 18,7 %, portée par une solide croissance à deux chiffres en Mobilité & Frais professionnels et le développement rapide des offres Santé & Bien-être aux Entreprises.

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR NATURE

(en millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 CROISSANCE INTERNE Chiffre d'affaires opérationnel 818 777 +8,4 % Chiffre d'affaires financier 74 73 +9,1 % SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 892 850 +8,5 %

Le chiffre d'affaires opérationnel est en hausse de + 8,4 %, avec une croissance solide en Europe occidentale, une croissance supérieure à 10 % en Europe de l'est et du sud et une forte croissance en Amérique latine. Le chiffre d'affaires financier a augmenté de + 9,1 % en raison de la croissance continue du volume dans toutes les régions et de la hausse des taux d'intérêt en Turquie, en République tchèque et en Roumanie, où nous avons bénéficié d'un flottant exceptionnellement élevé grâce à une émission importante en fin d'exercice précédent. Au quatrième trimestre la croissance s'est quelque peu ralentie en raison de la baisse des taux d'intérêt au Brésil.

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RÉGION

(En millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 CROISSANCE INTERNE Europe, États-Unis et Asie 508 473 +8,6 % Amérique latine 384 377 +8,3 % SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 892 850 +8,5 %

En Europe, Asie et États-Unis, la croissance interne du chiffre d'affaires reste forte à + 8,6 %. Cette tendance s'explique par une performance solide en Europe occidentale et une croissance à deux chiffres en Europe de l'est et du sud, et en Turquie. Rydoo, nouvelle solution complète de mobilité et de gestion des frais professionnels, poursuit son essor, de même que les offres Santé et Bien-être.

La croissance interne en Amérique latine ressort à + 8,3 %, ce qui reflète une forte croissance de l'activité au premier semestre, dans la foulée de la forte reprise du Brésil au troisième trimestre de l'exercice 2017-2018. La croissance a ralenti au quatrième trimestre en raison de la base de comparaison plus élevée. La dynamique du Mexique reste bonne et la croissance du Chili est forte.

Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation de l'exercice 2018-2019 atteint 1,2 milliard d'euros, en hausse de + 6,4 %, ou de + 6 % hors effet de change. La marge d'exploitation s'établit à 5,5 %, stable par rapport à l'année précédente, à taux de change courants et constants. La marge des Services sur Site est stable à 5 % et la marge des Services Avantages & Récompenses, à 31 %, est en hausse de 20 pbs, ou 110 pbs, hors impact négatif de change dû au poids du réal brésilien.

(en millions d'euros) RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2018-2019 VARIATION VARIATION

(HORS EFFET

DE CHANGE) MARGE D'EXPLOITATION

2018-2019 VARIATION

DE MARGE VARIATION DE MARGE (HORS EFFET DE CHANGE) Entreprises & Administrations 487 +8,0 % +7,1 % 4,2 % + 0 pbs + 0 pbs Santé & Seniors 342 +9,6 % +6,3 % 6,6 % + 30 pbs + 20 pbs Education 220 -1,4 % -5,7 % 5,1 % - 70 pbs - 70 pbs SERVICES SUR SITE 1 049 +6,4 % +3,9 % 5,0 % + 0 pbs + 0 pbs SERVICES AVANTAGES

& RÉCOMPENSES 276 +5,7 % +12,7 % 31,0 % + 20 pbs + 110 pbs Frais de Direction Générale et éliminations intra-groupe -126 -4,7 % -4,1 % RÉSULTAT D'EXPLOITATION 1 200 +6,4 % +6,0 % 5,5 % + 0 pbs + 0 pbs

Pour les Services sur Site, le résultat d'exploitation a augmenté de 6,4 %, ou 3,9 % hors effet de change. La marge est stable. La performance par segment, hors effet de change , se présente comme suit :

Le résultat d'exploitation en Entreprises & Administrations a augmenté de +7,1 % tandis que la marge d'exploitation est restée stable à 4,2 %. Comme prévu, la productivité générée au cours de l'année a été réinjectée dans les ventes, le marketing, le digital, et le développement de nouvelles offres afin d'accélérer la croissance. Le décalage temporel entre les investissements et les gains de productivité, visible dans les chiffres du premier semestre, a été couvert comme anticipé, aidé par des renégociations pour rétablir de meilleurs niveaux de rentabilité sur certains contrats importants démarrés récemment, et en particulier le contrat avec le Corps des Marines des États-Unis (USMC).

a augmenté de +7,1 % tandis que la marge d'exploitation est restée stable à 4,2 %. Comme prévu, la productivité générée au cours de l'année a été réinjectée dans les ventes, le marketing, le digital, et le développement de nouvelles offres afin d'accélérer la croissance. Le décalage temporel entre les investissements et les gains de productivité, visible dans les chiffres du premier semestre, a été couvert comme anticipé, aidé par des renégociations pour rétablir de meilleurs niveaux de rentabilité sur certains contrats importants démarrés récemment, et en particulier le contrat avec le Corps des Marines des États-Unis (USMC). En Santé & Seniors , le résultat et la marge d'exploitation ont respectivement progressé de +6,3 % et de +20 pbs, reflétant la discipline accrue de la nouvelle équipe, en particulier en Amérique du Nord. La productivité s'améliore grâce au renforcement de nos pratiques pour optimiser la gestion des coûts du personnel et des denrées alimentaires et, plus généralement, d'un pilotage plus rigoureux des indicateurs clés de performance opérationnels STEP. L'inflation est couverte par des augmentations de prix.

, le résultat et la marge d'exploitation ont respectivement progressé de +6,3 % et de +20 pbs, reflétant la discipline accrue de la nouvelle équipe, en particulier en Amérique du Nord. La productivité s'améliore grâce au renforcement de nos pratiques pour optimiser la gestion des coûts du personnel et des denrées alimentaires et, plus généralement, d'un pilotage plus rigoureux des indicateurs clés de performance opérationnels STEP. L'inflation est couverte par des augmentations de prix. En Éducation, le résultat d'exploitation a chuté de - 5,7 % et la marge de - 70 pbs en raison de la rotation du portefeuille, en particulier en Amérique du Nord, et du démarrage de nombreux nouveaux contrats. Le premier semestre a également été impacté par les grèves en France. L'inflation des salaires en Amérique du Nord a été répercutée sur les clients. Toutefois, l'inflation salariale s'est poursuivie au cours de l'exercice 2018-2019, absorbant la plus grande partie des gains de productivité réalisés au cours de l'exercice.

Dans les Services Avantages & Récompenses, le résultat et la marge d'exploitation ont augmenté respectivement de +12,7 % et +110 pbs, hors effet de change. Cela s'explique par la forte reprise des volumes et une relative stabilisation des taux d'intérêt au Brésil, malgré leur baisse au cours du dernier trimestre. Les investissements consacrés à la transformation digitale de l'organisation se poursuivent.

Résultat net part du Groupe

Les autres produits et charges opérationnels s'élèvent à 141 millions d'euros, contre 131 millions d'euros lors de l'exercice précédent. Les coûts de restructuration ont atteint 46 millions d'euros, contre 42 millions d'euros l'année précédente. Les amortissements et dépréciation des immobilisations incorporelles acquises a augmenté par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'effet de l'acquisition de Centerplate et de certaines dépréciations d'intangibles. Cela a été presque compensé par des coûts d'acquisition inférieurs et des gains nets provenant de cessions de filiales, en lien avec la sortie de certains pays.

(en millions d'euros) 2018- 2019 2017-2018 Autres produits opérationnels 11 10 Gains liés à des changements de périmètre 9 3 Gains liés aux modifications des avantages postérieurs à l'emploi 1 - Autres 1 7 Autres charges opérationnelles (152) (141) Coûts de restructuration et de rationalisation de l'organisation (46) (42) Coûts liés aux acquisitions (11) (15) Pertes liées à des changements de périmètre - (18) Pertes liées aux modifications des avantages postérieurs à l'emploi (4) - Amortissements et dépréciation des immobilisations incorporelles acquises (85) (52) Dépréciation des actifs non courants - - Autres (6) (14) Autres produits et charges opérationnels (141) (131)

Le résultat d'exploitation s'établit ainsi à 1 059 millions d'euros, en hausse de + 6,2 %.

Les charges financières nettes augmentent de 10 millions d'euros cette année pour atteindre 100 millions d'euros ; cela s'explique par des intérêts de retard reçus durant l'exercice précédent de l'État français, au titre du remboursement d'impôts sur les dividendes d'un montant de 7 millions d'euros. Le solde provient du niveau d'endettement supérieur lié à l'acquisition de Centerplate en janvier 2018 ainsi qu'au programme de rachat d'actions et à son refinancement l'année dernière. Une nouvelle obligation à 9 ans en livre sterling a été émise en juin 2019, compensant partiellement le remboursement d'une tranche de l'USPP 2014 en mars 2019. Ces opérations, bien qu'elles aient réduit le financement à court terme du Groupe en bons de trésorerie à des taux d'intérêt négatifs, préservent l'échéance moyenne de la dette au-dessus de 5 ans et fournissent une couverture pour le flux de trésorerie en livres sterling. Le coût pondéré de la dette est de 2,6 % au 31 août 2019, contre 2,5 % à la clôture de l'exercice 2017-2018.

Le taux effectif d'impôt à 29,0 % revient à un niveau plus normal après le taux exceptionnel de 27,1 % au cours de l'exercice 2017-2018, qui avait bénéficié du remboursement de la contribution de 3 % sur les dividendes distribués au cours de la période 2013-2017 en France. Ce taux reflète maintenant pleinement l'impact positif de la réduction du taux d'imposition aux États-Unis.

La quote part dans les résultats des autres entreprises mises en équivalence ressort à 4 millions d'euros. Le résultat attribué aux intérêts sans contrôle s'établit à 21 millions d'euros, après 13 millions d'euros l'année précédente, notamment en raison de la contribution de la joint-venture qui gère la Coupe du monde de rugby.

Par conséquent, le résultat net part du Groupe s'établit à 665 millions d'euros, en hausse de + 2,2 %. Le résultat net ajusté s'élève à 765 millions d'euros, en hausse de + 8,3 %, ou + 7,8 % hors effet de change, ajusté des autres produits et charges opérationnels à un taux d'imposition normalisé.

Bénéfice net par action

Le BPA publié s'établit à 4,56 euros, en hausse de + 3,6 %. L'augmentation de 160 pbs par rapport à la variation du résultat net est due à l'effet du rachat d'actions propres de 300 millions d'euros effectué au cours de l'exercice précédent. Par conséquent, le nombre d'actions diminue, avec un nombre moyen pondéré d'actions à 145 721 534, contre 148 077 776 au cours de l'exercice 2017-2018.

Le BPA ajusté par action s'élève à 5,25 euros, en hausse de + 10,1 %.

Proposition de dividende

Lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 21 janvier 2020, le Conseil d'Administration recommandera un dividende de 2,90 euros par action pour l'exercice 2018-2019, en hausse de + 5,5 % par rapport à l'exercice précédent, reflétant l'augmentation du bénéfice net par action de + 3,6 %. Cette proposition reflète la confiance du Conseil dans la stratégie du Groupe. En conséquence, le taux de distribution sera de 64 %, soit 55 % sur le bénéfice net par action ajusté.

Situation financière du Groupe

Variation des flux de trésorerie

Les variations des flux de trésorerie sont les suivantes :

(en millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 Autofinancement 1 139 1 140 Variation du BFR hors variation des actifs financiers des Services Avantages & Récompenses* 182 221 Investissements opérationnels nets (415) (286) Liquidités générées par les opérations (LGO) 907 1,076 Investissements financiers nets de cessions (301) (697) Programme de rachat d'actions (7) (300) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (403) (411) Autres variations (dont actifs financiers, périmètre de change) (150) (316) (Augmentation)/réduction de l'endettement net 47 (648) * Excluant la variation des actifs financiers de l'activité Services Avantages & Récompenses (-53 M€ en 2018-2019 et -228 M€ en 2017-2018).

Variation totale du fonds de roulement telle que publiée dans les comptes consolidés : en 2018-2019 :

€129m = €182m- €53m et en 2017-2018 : -7 M€ = 221 M€ - 228 M€

L'autofinancement est stable à 1 139 millions d'euros, par rapport à un niveau exceptionnellement élevé l'année dernière en raison de la forte réduction des impôts payés et de la baisse des frais financiers nets. L'amélioration du besoin en fonds de roulement de 182 millions d'euros reste forte, dopée par l'impact temporaire à fin août extrêmement favorable de la Coupe du monde de rugby et par la croissance des activités et l'amélioration continue de la gestion de trésorerie opérationnelle dans l'ensemble du Groupe.

Les investissements opérationnels nets, y compris les investissements clients, s'élèvent à 415 millions d'euros, soit 1,9 % du chiffre d'affaires contre 1,4 % pour l'exercice précédent. Cette hausse reflète une augmentation des investissements informatiques, liée à la mise à niveau de certains systèmes, une croissance significative en Éducation, ainsi qu'un niveau plus élevé requis pour soutenir les efforts de fidélisation en Sports & Loisirs, en particulier chez Centerplate, en Amérique du Nord. Comme annoncé précédemment, ce taux devrait augmenter au cours des prochaines années pour atteindre 2,5 %, à mesure de l'amélioration de la fidélisation et du développement en Éducation et en Sports & Loisirs.

Le flux de trésorerie disponible atteint 907 millions d'euros, une performance forte malgré l'augmentation significative des investissements opérationnels nets. Les performances de l'année précédente ont été dopées par une réduction significative des impôts payés, liée au remboursement d'impôt exceptionnel en France et à la baisse du taux d'imposition américain. Par conséquent, le taux de cash conversion atteint 136 % contre 165 % au cours de l'exercice 2017-2018.

Les acquisitions et cessions nettes de filiales atteignent 301 millions d'euros, contre un montant particulièrement élevé de 697 millions d'euros l'année précédente, reflétant notamment l'acquisition de Centerplate pour un montant total de 610 millions d'euros. Après prise en compte des paiements de dividendes pour 403 millions d'euros, et les autres variations, principalement dues aux effets de change et aux changements de périmètre. La dette nette consolidée a baissé de 47 millions d'euros au cours de l'année, pour s'établir à 1 213 millions d'euros au 31 août 2019.

Acquisitions de la période

Au cours de l'exercice 2018-2019, compte tenu de l'accent mis sur l'accélération de la croissance sur site et le redressement de l'Amérique du Nord, les acquisitions ont été principalement axées sur :

L'Aide à domicile avec l'entrée sur les marchés brésilien et norvégien via Pronep et Prima Omsorg et la densification de notre présence au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis avec, respectivement, The Good Care Group, Domicil+ et des franchises, et l'entrée sur le marché asiatique ;

La Garde d'enfants avec une forte augmentation de la taille en France à travers l'acquisition de Crèches de France et une entrée sur le marché allemand grâce à Elly & Stoffl.

Les autres acquisitions comprennent un renforcement de la position du Groupe en Éducation au Royaume-Uni avec Alliance in Partnership et le développement de services de restauration en Suisse avec l'acquisition de Novae.

Bilan synthétique Groupe au 31 août 2019

(en millions d'euros) AU 31 AOÛT 2019 AU 31 AOÛT 2018 (en millions d'euros) AU 31 AOÛT 2019 AU 31 AOÛT 2018 Actif non courant 9 455 7 944 Capitaux propres 4 4565 3 283 Actif courant hors trésorerie 5 111 4 628 Participation

ne donnant pas le contrôle 42 45 Fonds Réservés

Avantages & Récompenses 678 615 Passif non courant 4 722 4 330 Actifs financiers

Avantages & Récompenses 442 427 Passif courant 8 247 7 622 Trésorerie 1 781 1 666 Total actif 17 467 15 280 Total passif 17 467 15 280 Endettement brut 4 079 3 940 Endettement net 1 213 1 260 Taux d'endettement net 27 % 38 % Ratio d'endettement net/

EBITDA) 0,9 1,0

Au 31 août 2019, la dette nette s'élève à 1 213 millions d'euros et représente un taux d'endettement de 27 %, contre 38 % au 31 août 2018. Le ratio d'endettement net de 0,9 est légèrement inférieur à la fourchette cible du Groupe (entre 1 et 2).

La situation financière du Groupe reste solide avec des flux de trésorerie couvrant les investissements, les acquisitions et le dividende. Par conséquent, le taux d'endettement et le ratio d'endettement net se sont améliorés. Au cours de l'année, le Groupe a continué d'allonger la maturité de sa dette via l'émission d'une nouvelle obligation pour 250 millions de livres sterling (276 millions d'euros), le remboursement de la première tranche de l'USPP 2014 pour 150 millions de dollars américains (132 millions d'euros) et une réduction de 100 millions d'euros des bons de trésorerie émis.

À la clôture de l'exercice 2018-2019, le Groupe dispose de lignes de crédit bancaires non utilisées totalisant 1,8 milliard d'euros et d'une trésorerie opérationnelle s'élevant à 2 866 millions d'euros (dont 678 millions d'euros de fonds réservés, 442 millions d'euros d'actifs financiers et 35 millions d'euros de découvert bancaire). Il est à noter que la trésorerie opérationnelle inclut 2 136 millions d'euros pour l'activité Services Avantages & Récompenses.

Définitions des indicateurs alternatifs de performance

Ratios financiers

EXERCICE

2018-2019 EXERCICE

2017-2018 Taux d'endettement net Dettes financières (1) - trésorerie opérationnelle (2) 27,0 % 37,9 % Capitaux propres et intérêts minoritaires Ratio d'endettement net Dettes financières (1) - trésorerie opérationnelle (2) 0,9 1,0 Résultat opérationnel avant dépréciations et amortissements (EBITDA) (3) Capacité de remboursement des emprunts Dettes financières 3,6 années 3,5 années Autofinancement Indépendance financière Dettes financières non courantes 86,9 % 106,3 % Capitaux propres et intérêts minoritaires Rendement des capitaux propres Part du Groupe dans le résultat net 17,6 % 24,7 % Part du Groupe dans les capitaux propres hors résultat Retour sur capitaux employés (ROCE) Résultat opérationnel après impôt (4) 15,5 % 16,4 % Capitaux employés (5) Couverture des charges d'intérêts Résultat opérationnel 11,6 12,6 Coût de l'endettement net

Les ratios financiers sont calculés à partir des principaux agrégats suivants :

EXERCICE

2018-2019 EXERCICE

2017-2018 (1) Dettes financières Dettes financières non courantes 3 909 3 537 + dettes financières courantes

hors découverts bancaires 183 421 - instruments financiers dérivés à l'actif (12) (18) 4 079 3 940 (2) Trésorerie opérationnelle Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 781 1 666 + actifs financiers de l'activité

Services Avantages et Récompenses 1 120 1 042 - découverts bancaires (35) (28) 2 866 2 680 (3) Résultat opérationnel avant dépréciations et amortissements (EBITDA) Résultat opérationnel 1 059 997 + dépréciations et amortissements 365 317 1 424 1 314 (4) Résultat opérationnel

après impôt Résultat opérationnel 1 059 997 Taux effectif d'impôt 29,0 % 27,1 % 753 727 (5) Capitaux employés Immobilisations corporelles 684 619 + Goodwill 6 158 5 664 + autres immobilisations incorporelles 801 704 + investissements clients 626 558 + besoin en fonds de roulement

hors actifs financiers et fonds réservés

de l'activité Services Avantages et Récompenses (3 408) (3 104) 4 861 4 441

Coût pondéré de la dette

Le coût pondéré de la dette est calculé en fin de période et correspond à la moyenne pondérée du taux de financement sur la dette financière (incluant les instruments dérivés et les bons de trésorerie) et les soldes de cash-pooling en fin de période.

Croissance hors effet de change

L'effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l'exercice précédent aux montants de l'exercice en cours, à l'exception des économies en situation d'hyperinflation pour lesquelles tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l'impact est important.

De ce fait, pour le calcul de la croissance interne des Services sur site en Argentine, les montants en peso argentin pour les exercices 2018-2019 et 2017-2018 ont été convertis au taux de change de

1 EUR = 63,975 ARS contre 44,302 ARS pour l'exercice 2017-2018.

Croissance interne

La croissance interne correspond à l'augmentation du chiffre d'affaires d'une période donnée par rapport au chiffre d'affaires publié de la même période de l'exercice précédent, calculée au taux de change de l'exercice précédent et en excluant l'impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d'activités comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de la période actuelle, le chiffre d'affaires réalisé sur la période depuis la date d'acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu'au 1 er anniversaire de l'acquisition est exclu ;

anniversaire de l'acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période comparative de l'exercice précédent jusqu'à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice actuel, le chiffre d'affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu'à la date de clôture de la période comparative de l'exercice précédent est exclu ;

pour les pays en situation d'hyperinflation, tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes. De ce fait, pour le calcul de la croissance interne des Services sur site en Argentine, les montants en peso argentin pour les exercices 2018-2019 et 2017-2018 ont été convertis au taux de change de 1 EUR = 63,975 ARS contre 44,302 ARS pour l'exercice 2017-2018.

Endettement net

L'endettement net correspond aux emprunts du Groupe à la date du bilan diminués de la trésorerie opérationnelle.

Liquidités générées par les opérations (LGO)

Veuillez vous reporter à la section Situation financière du Groupe.

Marge d'exploitation

La marge d'exploitation est le résultat d'exploitation rapporté au chiffre d'affaires.

Marge d'exploitation à taux constant

Marge d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires calculée en convertissant les chiffres de l'exercice 2018-2019 aux taux de l'exercice 2017-2018, à l'exception des économies en situation d'hyperinflation.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté présente un résultat net excluant les éléments significatifs inhabituels et/ou peu fréquents de l'exercice. Il correspond par conséquent au résultat net revenant au Groupe, exclusion faite des autres produits et charges opérationnels ainsi que des éléments non récurrents significatifs inclus dans les charges financières nettes et dans l'impôt sur les résultats, le cas échéant.

Résultat net ajusté par action

Le résultat net ajusté par action correspond au résultat net ajusté divisé par le nombre moyen d'actions.

Volume d'émissions

Le volume d'émission est constitué du montant total des valeurs faciales des chèques, cartes et supports digitaux émis par le Groupe en faveur des bénéficiaires pour le compte de clients (activité Services Avantages & Récompenses).



COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 août 2019

Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 Chiffre d'affaires 21 954 20 407 Coût des ventes (18 756) (17 320) Marge brute 3 198 3 087 Charges administratives et commerciales (2 000) (1 963) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence

dans le prolongement de l'activité du Groupe 2 4 Résultat d'exploitation 1 200 1 128 Autres produits opérationnels 11 10 Autres charges opérationnelles (152) (141) Résultat opérationnel 1 059 997 Produits financiers 44 46 Charges financières (144) (136) Quote-part dans les résultats des autres entreprises mises en équivalence 4 2 Résultat avant impôt 963 909 Impôt sur les résultats (277) (245) Résultat net 686 664 Dont : Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 21 13 PART REVENANT AU GROUPE 665 651 Résultat part du Groupe par action (en euros) 4,56 4,40 Résultat part du Groupe dilué par action (en euros) 4,50 4,34

État du résultat global consolidé

(en millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 Résultat de l'ensemble consolidé 686 664 Éléments du résultat global appelés à un reclassement ultérieur en résultat Variation de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture

transférée en résultat Écarts de conversion 190 (245) Écarts de conversion transférés en résultat (3) Impôts sur les autres éléments du résultat global

appelés à un reclassement ultérieur en résultat Part des autres éléments du résultat global dans les entreprises

mises en équivalence, nets d'impôts (7) (1) Éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies 4 79 Variation de la juste valeur des actifs financiers réévalués par le biais des autres éléments du résultat global 175 Impôts sur les autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat (5) (13) Total des autres éléments du résultat global après impôts 354 (180) RÉSULTAT GLOBAL 1 040 485 Dont : Part revenant au Groupe 1 021 471 Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 19 14

État consolidé de la situation financière

Actif

(en millions d'euros) AU 31 AOÛT 2019 AU 31 AOÛT 2018 ACTIF NON COURANT Immobilisations corporelles 684 619 Ecarts d'acquisition 6 158 5 664 Autres immobilisations incorporelles 801 704 Investissements clients 626 558 Participations dans les entreprises mises en équivalence 62 83 Actifs financiers non courants 999 190 Instruments financiers dérivés actifs 5 3 Autres actifs non courants 20 18 Impôts différés 99 105 Total actif non courant 9 455 7 944 ACTIF COURANT Actifs financiers courants 58 36 Instruments financiers dérivés actifs 7 15 Stocks 294 280 Créances d'impôt 125 176 Clients et autres créances 4 626 4 121 Fonds réservés et actifs financiers de l'activité Services Avantages et Récompenses 1 120 1 042 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 781 1 666 Total actif courant 8 012 7 336 TOTAL DE L'ACTIF 17 467 15 280

Passif et capitaux propres

(en millions d'euros) AU 31 AOÛT 2019 AU 31 AOÛT 2018 CAPITAUX PROPRES Capital 590 590 Primes d'émission 248 248 Réserves et résultats non distribués 3 618 2 445 Capitaux propres - Part du Groupe 4 456 3 283 Participations ne donnant pas le contrôle 42 45 Total capitaux propres 4 498 3 328 PASSIF NON COURANT Emprunts et dettes financières 3 902 3 537 Instruments financiers dérivés passifs 7 - Avantages au personnel 403 389 Autres passifs non courants 171 190 Provisions 88 88 Impôts différés 151 126 Total passif non courant 4 722 4 330 PASSIF COURANT Découverts bancaires 35 28 Emprunts et dettes financières 182 420 Instruments financiers dérivés passifs 0 1 Dettes d'impôt 99 98 Provisions 58 73 Fournisseurs et autres dettes 4 892 4 222 Chèques et Cartes de Services à rembourser 2 981 2 780 Total passif courant 8 247 7 622 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 17 467 15 280



Tableau de flux de trésorerie consolidé

(en millions d'euros) 2018-2019 20167-2018 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ Résultat opérationnel des sociétés intégrées 1 057 993 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 365 317 Provisions (39) (15) Résultat net d'impôt des cessions et autres éléments sans impact trésorerie 37 20 Produits des participations 10 19 Intérêts payés (129) (117) Intérêts encaissés 42 51 Impôts payés (204) (128) Autofinancement 1 139 1 140 Variation du BFR lié à l'activité 129 (7) Variation des stocks (3) (6) Variation des clients et autres créances (384) (160) Variation des fournisseurs et autres dettes 406 193 Variation des Chèques et Cartes de Services à rembourser 164 194 Variation des actifs financiers de l'activité Services Avantages et Récompenses (53) (228) Flux nets de trésorerie liés à l'activité 1 268 1 133 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations (400) (329) Cessions d'immobilisations 17 31 Variation des investissements clients (31) 11 Variation des actifs financiers et participations mises en équivalence (94) (40) Acquisitions de filiales (308) (683) Cessions de filiales 7 11 Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement (809) (1 000) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (403) (411) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (19) (13) Achats d'actions propres (11) (371) Cessions d'actions propres 4 25 Augmentation de capital 1 1 Variation des participations ne donnant pas le contrôle (1) (5) Émissions d'emprunts et dettes financières 278 645 Remboursements d'emprunts et dettes financières (257) (215) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (408) (345) VARIATION DE TRÉSORERIE (52) (212) Incidence des différences de change et autres (58) (130) Trésorerie à l'ouverture 1 638 1 980 TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 1 746 1 638

Variation des capitaux propres

(en millions d'euros) NOMBRE D'ACTIONS CAPITAL PRIMES D'ÉMISSION RÉSERVES ET RÉSULTAT ÉCARTS DE CONVERSION TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PART DES PARTICIPATIONS

NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE TOTAL Capitaux propres au 31 août 2018 147 454 887 590 248 3 375 (930) 3 283 45 3 328 Ajustements liés à

la première application d'IFRS 9 et d'IFRS 15 530 530 530 Capitaux propres au 1er septembre 2018 147 454 887 590 248 3 905 (930) 3 813 45 3 858 Résultat net 665 665 21 686 Autres éléments du résultat global nets d'impôts 166 190 356 (2) 354 Résultat global 831 190 1 021 19 1 040 Dividendes versés (403) (403) (22) (425) Réduction de capital par annulation d'actions propres Actions propres (7) (7) (7) Paiements fondés

sur les actions (nets d'impôts) 33 33 33 Variation de pourcentage d'intérêt sans perte

ou gain de contrôle (5) (5) 0 (5) Autres variations 4 4 0 4 Capitaux propres au 31 août 2019 147 454 887 590 248 4 358 (740) 4 456 42 4 498



Variation des capitaux propres

(en millions d'euros) NOMBRE D'ACTIONS CAPITAL PRIMES D'ÉMISSION RÉSERVES ET RÉSULTAT ÉCARTS DE CONVERSION TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PART DES PARTICIPATIONS

NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE TOTAL Capitaux propres au 31 août 2017 150 830 449 603 534 3 084 (685) 3 536 34 3 570 Résultat net 651 651 13 664 Autres éléments du résultat global nets d'impôts 65 (245) (180) 0 (180) Résultat global 716 (245) 471 14 485 Dividendes versés (411) (411) (16) (427) Réduction de capital par annulation d'actions propres (3 375 562) (14) (286) 300 Actions propres (348) (348) (348) Paiements fondés

sur les actions (nets d'impôts) 44 44 44 Variation de pourcentage d'intérêt sans perte

ou gain de contrôle (0) (0) 14 13 Autres variations (10) (10) 0 (9) Capitaux propres au 31 août 2018 147 454 887 589 248 3 375 (930) 3 283 45 3 328

1Cash conversion = LGO/Résultat net

2À proposer lors de l'Assemblée Générale annuelle du 21 janvier 2020.

3 Bénéficiant d'un remboursement d'impôt et les intérêts de retard correspondants, pour un montant de 51m€

4La mise en œuvre de la norme IFRS 15 au cours de l'exercice 2018-2019 a eu un impact négatif de 20 pbs sur la croissance interne du Groupe pour l'exercice 2018-2019. Cependant, l'impact est surtout significatif en Éducation en Amérique du Nord tandis qu'un impact positif moindre disséminé dans les autres segments et régions est constaté.

5Le plus gros impact reflète la réévaluation de certains actifs financiers lié à la première application d'IFRS 9.

