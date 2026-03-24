 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Croissance ralentie au Royaume-Uni en mars sur fond de poussée inflationniste (PMI)
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 10:59

Freinée par une brusque remontée de l'inflation, la croissance de l'activité du secteur privé britannique a ralenti en mars pour revenir à son plus bas niveau en six mois, montrent mardi les premiers résultats de l'enquête mensuelle S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI composite, qui regroupe le secteur des services et celui de l'industrie manufacturière, a reculé à 51 après 53,7 en février, soit au plus bas depuis septembre 2025.

A titre de comparaison, les analystes l'attendaient à 52,9.

L'indice du seul secteur des services a ainsi reculé à 51,2 en mars, contre 53,9 le mois dernier, là où le consensus visait 53.

Celui mesurant l'activité dans le secteur manufacturier s'est tassé dans une moindre mesure, à 51,4 contre 51,7 en février.

La remontée des prix la plus brutale en plus de 30 ans

D'après S&P, l'enquête PMI de mars reflète principalement le bond de l'indice des prix d'achat des entreprises, qui a progressé de plus de 14 points par rapport au mois de février, marquant l'accélération mensuelle de l'inflation des coûts de production la plus brutale dans le secteur manufacturier depuis octobre 1992.

Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence explique que le conflit au Moyen-Orient a brutalement freiné la croissance britannique en mars, provoquant une quasi-stagnation de l'activité tant dans les services que dans l'industrie via une poussée inflationniste du fait de l'envolée des prix de l'énergie et la désorganisation des chaînes d'approvisionnement.

Face à cette matérialisation simultanée d'un risque de ralentissement économique et d'une résurgence des prix, la Banque d'Angleterre (BoE) se retrouve dans une position délicate, estime l'économiste, avec la nécessité d'arbitrer à la fois entre la maîtrise de l'inflation et le risque d'aggraver la récession en adoptant une politique monétaire trop restrictive.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank