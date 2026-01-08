Croissance organique de +6,0 % au premier trimestre 2026 - Confirmation des objectifs annuels

Octave Klaba, Président-Directeur Général d’OVHcloud, a déclaré :

« Au premier trimestre, nous avons généré un chiffre d’affaires de plus de 275 millions d’euros, en croissance organique de 6,0%. Grâce à cette trajectoire de croissance et à notre discipline financière, nous confirmons l’ensemble de nos objectifs pour l’année FY2026, dont la génération d’un Free Cash-Flow positif.



Au cours de ce trimestre, nous avons signé de nouveaux contrats avec des clients aux exigences de sécurité élevées comme LCH ainsi que plusieurs contrats OPCP. Pour répondre aux besoins de souveraineté en Europe, l’expansion de nos régions public cloud 3AZ se poursuit : après Paris et Milan, Berlin ouvrira début 2027. En parallèle, le partenariat avec SambaNova vise à améliorer la performance de l’inférence IA.



L’aménagement de notre supply chain engagée en 2025 nous permet aujourd’hui de continuer à livrer l’ensemble de nos services à nos clients, tout en respectant notre enveloppe d’investissements. Nous poursuivons également l’amélioration de l’expérience client et du support ainsi que l’adoption de l’Intelligence Artificielle en interne pour renforcer notre productivité.



Ces initiatives consolident des fondamentaux bâtis depuis de nombreuses années, ce qui nous permet d’emmener et de structurer l’entreprise vers la nouvelle cible de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires. »