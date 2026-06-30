Croissance du PIB confirmée à 0,6% au 1er trimestre en GB

L'économie britannique a affiché une croissance de 0,6% au 1er trimestre 2026 par rapport au 4ème trimestre 2025, conformément à la précédente estimation, grâce à la vigueur du secteur des services et à la solidité de la consommation des ménages, montrent des chiffres publiés mardi par l'Office national de la statistique (ONS).

A titre de comparaison, le PIB du Royaume-Uni s'était accru de seulement 0,1% sur les trois derniers mois de l'exercice 2025.

Avec une croissance de 0,8%, le secteur des services a été le plus fort contributeur au dynamisme de l'activité, essentiellement grâce au segment des services professionnels (B2B), ressortis en progression de 0,8%.

Un risque de stagflation

La consommation des ménages ( 0,6%) est également restée solide, stimulée notamment par les dépenses dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Sur un an, sa croissance atteint 0,9%.

Après de bonnes performances en 2025 ( 1,3%), l'économie britannique devrait malgré tout subir cette année les conséquences de sa forte dépendance aux matières premières importées, avec une inflation toujours élevée et peu de marges de manoeuvre budgétaires pour y faire face en raison de l'incertitude politique qui caractérise le pays depuis plusieurs années.

La croissance devrait ainsi s'établir autour de 0,7% en 2026, selon les projections des analystes.