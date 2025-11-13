Croissance du chiffre d’affaires d’ICAPE de 14,8% à 50,8 M€ au 3ème trimestre 2025 dont +6,8% en organique hors change

Pour recevoir l'actualité du Groupe ICAPE en temps réel : icape@newcap.eu



● Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025 en croissance de +14,8% à 50,8 M€ en données publiées et second trimestre consécutif de croissance organique à change constant, en progression de +6,8% sur la période

● Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2025 à 152,8 M€, en croissance de +13,7% en données publiées

● Reprise de la dynamique commerciale confirmée par un carnet de commandes de 58 MUSD au T3 2025, en hausse de +32,7%, dont +22,2% en organique

● Confirmation des objectifs du Groupe à horizon 2026



Fontenay-aux-Roses, France, 18h00 CET, le 13 novembre 2025 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB ») et de pièces électromécaniques à façon, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre et les 9 premiers mois de 2025.