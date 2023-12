Croissance de 0,7% pour le G20 au 3e trimestre (OCDE)

(AOF) - Le produit intérieur brut de la zone G20 a progressé de 0,7% en glissement trimestriel au troisième trimestre 2023 selon les estimations provisoires de l’OCDE, en légère amélioration par rapport à 0,6% au trimestre précédent. La performance économique des pays du G20 a été contrastée au troisième trimestre. La croissance s'est renforcée en Chine et aux États-Unis, les deux pays enregistrant une croissance de 1,3% contre 0,5% au trimestre précédent. La croissance a également accéléré au Mexique, et en Italie et est restée stable en Corée.

La croissance s'est par contre affaiblie dans les autres pays du G20, en particulier en Arabie saoudite, en raison d'une forte diminution des activités pétrolières et en Turquie, avec une baisse de la consommation privée.