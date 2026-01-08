 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Croissance d'OVH portée par le Cloud Public au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 08:17

OVHcloud affiche un chiffre d'affaires en croissance de 4,5% à 273,5 millions d'euros en données totales au titre de son 1er trimestre 2026, et de 6% à données comparables, une progression principalement tirée par le Cloud public.

Le Cloud public (21,2% du total) a vu son CA augmenter de 15,8% en comparable, "soutenu par l'acquisition de nouveaux clients Starters ainsi que la capacité à faire de l'up-sell et du cross-sell notamment auprès des Scalers et aux Corporate".

De leurs côtés, le Cloud privé (60,7% du total) et le Webcloud (18,1%) du groupe de services informatiques ont enregistré des croissances à données comparables nettement plus modérées, de respectivement 4% et 2,3%.

OVH souligne aussi que la consommation des clients existants a continué à croître, avec un taux de rétention net du CA qui atteint 105% (à données comparables), et qu'il a "maintenu sa discipline opérationnelle et financière".

"Grâce à cette trajectoire de croissance et à notre discipline financière, nous confirmons l'ensemble de nos objectifs pour l'année 2026, dont la génération d'un Free Cash-Flow positif", indique son PDG Octave Klaba.

Valeurs associées

OVHCLOUD
7,7000 EUR Euronext Paris +2,53%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le coût massif de l'alcool pour la société et son rôle dans les violences commises par les hommes doivent faire l'objet de politiques publiques plus volontaristes, selon des experts ( AFP / Charly TRIBALLEAU )
    Alcool: un coût massif pour la société et un carburant des violences faites aux femmes
    information fournie par AFP 08.01.2026 09:07 

    Si le Dry January incite les Français à moins boire pour leur santé, le coût massif de l'alcool pour la société et son rôle dans les violences commises par les hommes doivent faire l'objet de politiques publiques plus volontaristes, disent des experts. "L'alcool ... Lire la suite

  • Le logo de Sodexo
    Sodexo : croissance interne du CA +1,8% au T1 avec l'impact du dollar US
    information fournie par Reuters 08.01.2026 09:00 

    Sodexo EXHO.PA a fait état jeudi d'une croissance modérée de son chiffre d'affaires au premier trimestre, citant un effet de change négatif de 4,0%, avec notamment la dépréciation du dollar américain par rapport à l'euro et l'impact des acquisitions et cessions. ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.01.2026 08:53 

    (Actualisé avec Getlink, Soitec, Valeo, Tesco, Marks & Spencer, Associated British Foods, Shell, secteur technologique) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende ... Lire la suite

  • TOTALENERGIES : Une consolidation vers les supports est probable
    TOTALENERGIES : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 08.01.2026 08:50 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank