Croissance d'OVH portée par le Cloud Public au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 08:17
Le Cloud public (21,2% du total) a vu son CA augmenter de 15,8% en comparable, "soutenu par l'acquisition de nouveaux clients Starters ainsi que la capacité à faire de l'up-sell et du cross-sell notamment auprès des Scalers et aux Corporate".
De leurs côtés, le Cloud privé (60,7% du total) et le Webcloud (18,1%) du groupe de services informatiques ont enregistré des croissances à données comparables nettement plus modérées, de respectivement 4% et 2,3%.
OVH souligne aussi que la consommation des clients existants a continué à croître, avec un taux de rétention net du CA qui atteint 105% (à données comparables), et qu'il a "maintenu sa discipline opérationnelle et financière".
"Grâce à cette trajectoire de croissance et à notre discipline financière, nous confirmons l'ensemble de nos objectifs pour l'année 2026, dont la génération d'un Free Cash-Flow positif", indique son PDG Octave Klaba.
Valeurs associées
|7,7000 EUR
|Euronext Paris
|+2,53%
