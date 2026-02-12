Crocs s'envole grâce à des prévisions annuelles optimistes et à un plan de réduction des coûts de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

12 février - ** Les actions du fabricant de chaussures Crocs CROX.O ont bondi de près de 20 % à 99,20 $ dans les premiers échanges, s'apprêtant à connaître leur meilleure journée depuis février de l'année dernière

** Le chiffre d'affaires de 2026 devrait se situer entre une baisse de 1% et une hausse marginale, alors que les analystes estiment en moyenne qu'il devrait baisser de 0,8% - données compilées par LSEG

** Les actions atteignent leur plus haut niveau depuis le mois d'août

** Le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 12,88 et 13,35 dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 11,89 dollars

** CROX a également dépassé les prévisions de ventes et de bénéfices du quatrième trimestre, grâce à la forte demande de chaussures Crocs pendant les fêtes de fin d'année dans les canaux de vente au détail à l'échelle internationale

** Le directeur général Andrew Rees a déclaré que la société visait 100 millions de dollars d'économies de coûts en 2026 grâce à la réduction du marketing improductif et à l'assainissement des stocks dans le canal de vente en gros en Amérique du Nord

** L'action a chuté de ~22% en 2025