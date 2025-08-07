 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 708,50
+0,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Crocs dégringole, les droits de douane vont peser sur le troisième trimestre et gonfler les stocks
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 19:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

7 août - ** Les actions du fabricant de chaussures de sport Crocs CROX.O chutent de 28,6 % à 75,10 $, leur niveau le plus bas depuis novembre 2023

**Les tarifs douaniers du président Donald Trump sur les importations américaines, y compris le taux supplémentaire de 25 % sur les marchandises en provenance de l'Inde, devraient nuire aux marges du troisième trimestre d'environ 170 points de base

** Les tarifs douaniers entraînent également des niveaux de stocks élevés, qui ont augmenté de 7 % d'une année à l'autre pour atteindre 405 millions de dollars au 30 juin

** Crocs s'attend à ce que les tarifs aient un impact sur ses coûts d'environ 40 millions de dollars dans le second semestre, et d'environ 90 millions de dollars sur une base annuelle

** Crocs dit qu'elle augmentera ses prix pour compenser une partie de l'impact tarifaire, mais que le marché ne lui permet pas d'augmenter tous les prix en raison de la prudence des consommateurs

** Crocs indique que les consommateurs à faible revenu n'achètent pas et ne vont pas dans les magasins, ce qui affectera le commerce de gros et les points de vente dans le second semestre

** La société s'attend à ce que les revenus du troisième trimestre soient en baisse d'environ 9 % à 11 %, par rapport à une augmentation de 2 % rapportée il y a un an; les analystes s'attendaient en moyenne à une augmentation de 0,3 %, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 1,15 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,14 milliard de dollars - LSEG

** Le bénéfice par action ajusté de 4,23 $ au deuxième trimestre dépasse également les estimations de 4,01 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CROCS
77,2100 USD NASDAQ -26,56%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank