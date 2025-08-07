Crocs dégringole, les droits de douane vont peser sur le troisième trimestre et gonfler les stocks

(Mises à jour)

7 août - ** Les actions du fabricant de chaussures de sport Crocs CROX.O chutent de 28,6 % à 75,10 $, leur niveau le plus bas depuis novembre 2023

**Les tarifs douaniers du président Donald Trump sur les importations américaines, y compris le taux supplémentaire de 25 % sur les marchandises en provenance de l'Inde, devraient nuire aux marges du troisième trimestre d'environ 170 points de base

** Les tarifs douaniers entraînent également des niveaux de stocks élevés, qui ont augmenté de 7 % d'une année à l'autre pour atteindre 405 millions de dollars au 30 juin

** Crocs s'attend à ce que les tarifs aient un impact sur ses coûts d'environ 40 millions de dollars dans le second semestre, et d'environ 90 millions de dollars sur une base annuelle

** Crocs dit qu'elle augmentera ses prix pour compenser une partie de l'impact tarifaire, mais que le marché ne lui permet pas d'augmenter tous les prix en raison de la prudence des consommateurs

** Crocs indique que les consommateurs à faible revenu n'achètent pas et ne vont pas dans les magasins, ce qui affectera le commerce de gros et les points de vente dans le second semestre

** La société s'attend à ce que les revenus du troisième trimestre soient en baisse d'environ 9 % à 11 %, par rapport à une augmentation de 2 % rapportée il y a un an; les analystes s'attendaient en moyenne à une augmentation de 0,3 %, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 1,15 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,14 milliard de dollars - LSEG

** Le bénéfice par action ajusté de 4,23 $ au deuxième trimestre dépasse également les estimations de 4,01 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 4 % depuis le début de l'année