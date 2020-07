Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Croatie-Le gouvernement Plenkovic obtient la confiance du parlement Reuters • 24/07/2020 à 00:30









ZAGREB, 24 juillet (Reuters) - Le parlement croate a accordé jeudi sa confiance au nouveau gouvernement de centre-droit mené par le Premier ministre Andrej Plenkovic, dont l'Union démocratique croate (HDZ) a obtenu le plus de sièges lors des élections législatives du 5 juillet. Le HDZ a formé une nouvelle coalition gouvernementale avec deux petits partis libéraux et les représentants des minorités nationales. Plenkovic était déjà à la tête de la précédente coalition dirigée par le HDZ au cours des quatre années écoulées. En dépit d'une majorité infime, avec 76 votes en faveur sur les 151 sièges que compte le parlement, le nouveau gouvernement Plenkovic devrait bénéficier d'un soutien stable de la part des députés. "Notre tâche principale est d'assurer le bien-être de nos citoyens (...), de préserver leur santé et leurs emplois en cette période de pandémie" de coronavirus, a dit le Premier ministre devant le parlement. La plupart des ministres du précédent gouvernement ont conservé leurs postes, dont le ministre des Finances, Zdravko Maric, considéré comme un maillon essentiel pour maintenir les finances publiques en ordre en vue de faire aboutir la candidature de la Croatie à l'entrée dans la zone euro. (Igor Ilic; version française Jean Terzian)

