Critical Metals s'envole alors que le Groenland approuve le transfert de la licence d'exploitation minière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 avril - ** Les actions du mineur de terres rares Critical Metals CRML.O ont augmenté de 23% à 11,35 $ avant la mise sur le marché

** Le ministère des ressources minérales et des affaires du Groenland a approuvé le transfert indirect de la licence d'exploitation minière de Tanbreez Mining après que CRML ait augmenté l'an dernier sa participation dans le développeur de terres rares

** Selon le ministère, le transfert indirect signifie que la propriété de la société détentrice de la licence change, alors que la licence elle-même reste enregistrée auprès de la même société

** A la dernière clôture, CRML a progressé de 33,6 % depuis le début de l'année