Critical Metals s'envole alors que Donald Trump envisage l'acquisition du Groenland et que les terres rares suscitent l'intérêt des investisseurs
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 17:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

7 janvier - ** Les actions de la société minière Critical Metals CRML.O en hausse de 7,3% à 12,68 $

** La Maison Blanche a déclaré mardi que le Président Donald Trump discute des options pour l'acquisition du Groenland, y compris l'utilisation potentielle de l'armée américaine

** La CRML a une présence stratégique au Groenland

** Le directeur général Tony Sage déclare que les affirmations du président Donald Trump selon lesquelles la sécurité nationale des États-Unis exige le contrôle du Groenland ont renforcé l'intérêt du marché

** L'accent pourrait rester mis sur les terres rares, ce qui pourrait aider à rétablir la domination américaine dans un segment où la Chine contrôle actuellement une part importante de la production mondiale, ajoute Tony Sage

** Les prix des terres rares augmentent en raison d'une offre restreinte et d'une forte demande pour les véhicules électriques, la défense et les énergies renouvelables; les risques géopolitiques et les accords d'achat de 2026 pourraient maintenir l'intérêt pour l'industrie, CRML - CEO

** L'attention accrue des États-Unis et de l'Europe pour réduire la dépendance à l'égard de la Chine pour les terres rares pourrait soutenir CRML et d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement en terres rares, selon Clear Street

** Reuters a rapporté en octobre que des représentants de l'administration Trump ont discuté d'une prise de participation dans CRML

