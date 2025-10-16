Critical Metals lève 50 millions de dollars via un financement PIPE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Critical Metals CRML.O a annoncé jeudi qu'elle allait lever 50 millions de dollars par le biais d'un investissement privé dans des actions publiques (PIPE) avec un investisseur institutionnel pour financer le développement de son gisement de terres rares de Tanbreez au Groenland.