Critical Metals lève 50 millions de dollars pour son projet de terres rares au Groenland

Critical Metals CRML.O a annoncé jeudi qu'elle allait lever 50 millions de dollars par le biais d'un investissement privé dans des actions publiques (PIPE) avec un investisseur institutionnel pour financer le développement de son gisement de terres rares de Tanbreez au Groenland.

Les actions de la société ont augmenté de près de13 % dans les échanges avant bourse.

Le projet Tanbreez est essentiel en tant que source alternative de terres rares lourdes, essentielles aux véhicules électriques, aux turbines éoliennes et à la défense, les nations occidentales s'efforçant de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine pour ces ressources vitales.

La société a déclaré que le produit de l'opération renforcera son bilan et soutiendra les travaux à Tanbreez, qui contient environ 4,7 milliards de tonnes métriques de minéraux de terres rares.

En vertu de l'accord, la société émettra 1,47 million d'actions et des bons de souscription préfinancés pour environ 1,56 million d'actions.