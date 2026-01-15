Critical Metals envisage une co-entreprise saoudienne pour raffiner les terres rares du Groenland

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur le Groenland, la banque américaine d'import-export et la feuille de route) par Ernest Scheyder

Critical Metals Corp CRML.O a déclaré jeudi qu'ellepourrait construire une raffinerie avec un partenaire saoudien pour traiter les terres rares de sa mine Tanbreez prévue au Groenland, le matériel raffiné devant approvisionner le secteur de la défense américaine.

Cette initiative souligne une fois de plus le potentiel minéral essentiel du Groenland - qui fait techniquement partie du Danemark - alors même que le président américain Donald Trump se fait de plus en plus entendre sur son désir d' en prendre le contrôle pour des raisons de sécurité nationale .

Critical Metals, basé à New York, a déclaré avoir signé un accord non contraignant avec l'entreprise saoudienne Tariq Abdel Hadi Abdullah Al-Qahtani & Brothers pour une coentreprise qui raffinerait 25 % de la capacité prévue pour les terres rares de Tanbreez dans le royaume.

L'accord, s'il est finalisé, donnera à Critical Metals une garantie de clientèle et facilitera probablement le financement intégral du projet, dont le coût est estimé à 290 millions de dollars pour un démarrage de la production d'ici l'année prochaine.

Critical Metals a déjà pré-vendu 75 % de la production prévue, répartie entre les États-Unis et l' Europe , ce qui signifie que la production de la société au Groenland est déjà attribuée.

Les deux entreprises ont déclaré qu'elles s'efforceraient de finaliser l'accord "au cours des prochains mois"

"Nous voyons une excellente occasion de travailler en étroite collaboration avec des partenaires aux États-Unis pour développer et déployer ces matériaux de manière responsable afin de soutenir les technologies de la prochaine génération", a déclaré Abdulmalik Tariq Al-Qahtani, directeur général de Tariq, dans un communiqué.

La raffinerie saoudienne enverrait les terres rares raffinées aux États-Unis, où elles devraient être transformées en aimants susceptibles d'être utilisés à des fins militaires.

L'accord intervient le

lendemain de la rencontre entrele ministre danois des affaires étrangères et son homologue groenlandais et le secrétaire d'État américain Marco Rubio à la Maison-Blanche ( ) pour discuter de l'avenir du Groenland, des discussions qui ont porté sur la situation stratégique de l'île et sur les minéraux.

Entre-temps, les fonctionnaires de l'administration Trump envisagent un prêt de 120 millions de dollars de la banque américaine Export-Import Bank pour le projet Tanbreez .