Criteria porte sa participation dans Naturgy à 28,5 % après avoir acheté 2,5 % à BlackRock

L'espagnol Criteria a acquis une participation de 2,5% dans la société d'énergie Naturgy

NTGY.MC pour 611 millions d'euros, ce qui porte sa participation à 28,5%, a annoncé mardi le holding espagnol.

La société espagnole, qui reste le principal actionnaire de Naturgy, a acquis cette participation après avoir partiellement participé à un placement accéléré d'une participation de 11,4 % dans Naturgy lundi.

La vente a été gérée par JP Morgan et Goldman pour le compte de BlackRock pour un montant de 2,79 milliards d'euros , soit 25,20 euros par action, ce qui représente une décote de 5,8 % par rapport au cours de clôture de Naturgy lundi.

BlackRock est devenu actionnaire de Naturgy grâce à l'acquisition en 2024 de Global Infrastructure Partners (GIP), qui avait déjà investi dans l'entreprise.

Parmi les actionnaires importants, le fonds australien IFM détient une participation de 15,5 % dans Naturgy, tandis que la société de capital-investissement CVC en détient 13,8 %. La société holding Alba détient une participation de 5 %.