Criteo rejoint le projet d'OpenAI dans la publicité au sein des environnements IA
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 14:20
Dans un communiqué, le groupe franco-américain explique ainsi devenir le premier partenaire technologique à intégrer le programme pilote publicitaire d'OpenAI dans les versions ChatGPT "Free" et "Go" aux Etats-Unis.
"A travers ce pilote, nous contribuons à façonner la manière dont la publicité peut soutenir la découverte et la considération au sein des plateformes LLM ( Large Language Model ), en s'appuyant sur des expériences complémentaires, pertinentes et fondées sur la confiance des utilisateurs", explique le directeur général de Criteo, Michael Komasinski.
Criteo précise que l'intégration avec OpenAI est sans rapport aux tests qu'il mène depuis 2025 autour de sa plateforme agentique LLM Agentic Commerce Recommendation Service , sans compter les expérimentations également conduites avec d'autres grands modèles de langage, marques et distributeurs.
Valeurs associées
|17,8700 USD
|NASDAQ
|0,00%
