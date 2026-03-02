 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Criteo rejoint le projet d'OpenAI dans la publicité au sein des environnements IA
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 14:20

Criteo a annoncé lundi avoir rejoint le projet pilote publicitaire d'OpenAI dans ChatGPT, une collaboration qui doit permettre aux marques de s'appuyer sur sa plateforme de publicité digitale au coeur du programme pilote publicitaire d'OpenAI.

Dans un communiqué, le groupe franco-américain explique ainsi devenir le premier partenaire technologique à intégrer le programme pilote publicitaire d'OpenAI dans les versions ChatGPT "Free" et "Go" aux Etats-Unis.

"A travers ce pilote, nous contribuons à façonner la manière dont la publicité peut soutenir la découverte et la considération au sein des plateformes LLM ( Large Language Model ), en s'appuyant sur des expériences complémentaires, pertinentes et fondées sur la confiance des utilisateurs", explique le directeur général de Criteo, Michael Komasinski.

Criteo précise que l'intégration avec OpenAI est sans rapport aux tests qu'il mène depuis 2025 autour de sa plateforme agentique LLM Agentic Commerce Recommendation Service , sans compter les expérimentations également conduites avec d'autres grands modèles de langage, marques et distributeurs.

Valeurs associées

CRITEO SP ADS
17,8700 USD NASDAQ 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank