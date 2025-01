Criteo : Michael Komasinski nommé directeur général

(AOF) - La société technologique spécialisée dans le marketing à la performance Criteo a annoncé que son conseil d'administration avait nommé Michael Komasinski au poste de directeur général et membre du conseil d'administration, à compter du 15 février 2025. Il succédera à Megan Clarken qui, comme annoncé précédemment, prend sa retraite et quittera son poste de directeur général et le conseil d'administration. Elle jouera un rôle de conseillère principale afin d'assurer une transition en douceur.

"Michael Komasinski apporte plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de l'AdTech et de l'établissement de relations avec les marques et les détaillants à l'échelle mondiale", souligne la société.

Michael Komasinski rejoint Criteo après avoir travaillé pour Dentsu, où il occupe actuellement les fonctions de PDG pour les Amériques, de président de Global Data & Technology et de membre de l'équipe de direction du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS